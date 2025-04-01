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Система «Электронный бюджет» Калининградской области перешла на СУБД «Сокол»

Государственная информационная система Калининградской области «Электронный бюджет», разработанная для повышения эффективности управления финансами региона, переведена на отечественное программное обеспечение — систему управления базами данных (СУБД) «Линтер Сокол». Это событие стало важным этапом в рамках общей федеральной программы по переходу на российское ПО и обеспечению импортозамещения в сфере информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители компании «Релэкс».

Перевод ГИС «Электронный бюджет» с Microsoft SQL Server на СУБД «Сокол» занял три месяца, включая разработку новой схемы базы данных, учитывающей специфику СУБД «Сокол», а также создание скриптов для переноса данных между системами.

«В процессе работы мы убедились, что СУБД «Сокол» — это оптимальное решение, которое полностью соответствует нашим требованиям по быстродействию, масштабируемости и высоким стандартам информационной безопасности. Хотелось бы отметить короткие сроки миграции и качественную поддержку со стороны разработчиков», – сказал руководитель Ассоциации инновационных предприятий NBICS Александр Меркулов.

В результате были достигнуты все необходимые функциональные характеристики системы, что позволило обеспечить бесперебойную работу и безопасность данных информационной системы Калининградской области. На сегодняшний день система демонстрирует отличные результаты даже на маломощной инфраструктуре. По мере увеличения вычислительных ресурсов разработчики обещают дальнейшее улучшение показателей.

«СУБД «Сокол» является полностью российским продуктом, что гарантирует высокую степень доверия и соответствие всем требованиям законодательства России в отношении объектов КИИ», – отметил директор Центра СУБД компании «Релэкс» Михаил Бакланов.

Использование российской СУБД «Сокол» позволило усилить защиту данных системы «Электронный бюджет». Проект прошел государственные испытания, а к концу 2025 г. планируется завершение финальной стадии модернизации всей системы «Электронный бюджет» Калининградской области.

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