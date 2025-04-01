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Дмитрий Григоренко провел заседание наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика»

На заседании наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» под председательством заместителя Председателя Правительства – руководителя Аппарата Правительства России Дмитрия Григоренко было объявлено о разработке независимой методики оценки ИТ-отрасли. Ее презентацию планируется провести на конференции ЦИПР в июне 2025 года.

Вице-премьер напомнил, что в декабре прошлого года был выработан и внедрен новый принцип работы организации с бизнесом в формате «10+10+10: 10 проблем, 10 рисков, 10 возможностей/перспектив». Как отметил Григоренко, АНО «Цифровая экономика» стала единой площадкой для взаимодействия государства и бизнеса, а также выработки совместных решений в интересах ИТ-отрасли. По его словам, формат «10+10+10» позволяет государству видеть потребности отрасли и интегрировать их в планы цифровой трансформации.

Также Дмитрий Григоренко отдельно отметил новое важное направление в работе «Цифровой экономики» – мониторинг ИТ-отрасли.

«При реализации планов по цифровой трансформации нам важно понимать, что все эти действия приводят к реальным результатам, которые приводят к позитивным изменениям в жизни ИТ-отрасли и рядовых граждан. Поэтому в АНО «Цифровая экономика» была создана независимая методика оценки ИТ-отрасли. Это своего рода оценка эффекта от цифровизации в целом», — подчеркнул Дмитрий Григоренко.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев отметил, что министерство тесно работает с АНО «Цифровая экономика» по формату 10+10+10 и отметил востребованность организации, как структуры, которая готова отрабатывать такие запросы.

В ходе заседания Наблюдательного совета были приняты обновленные КПЭ АНО «Цифровая экономика» на 2025 год.

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко выделил 5 ключевых приоритетов в плане работ организации. Во-первых, удовлетворенность учредителей деятельностью организации, ее проектами, реализацией инициатив. Во-вторых, новые треки – «10+10+10» и «цифровые среды», которые уже стали знаковыми событиями прошедших месяцев — эта работа будет продолжена.

«Третий приоритет мы поделили на две части. Часть первая — мониторинг отраслей цифровой экономики и экономики данных. Обеспечим консолидацию и анализ данных по отраслевым направлениям. Часть вторая — разработка методики и проведение на ее основе регулярного мониторинга ключевых показателей развития ИТ-отрасли и цифровой экономики. Это сильный аналитический продукт, которого очень не хватает и государству, и игрокам рынка. И уникальность его не только в том, что методика верифицированная отраслью, но и в том, что благодаря усилиям Дмитрия Юрьевича, нам удалось выстроить уникальную схему взаимодействия с ФОИВами и получить доступ к уникальным данным и статистике», — комментирует Плуготаренко.

Среди других приоритетов АНО ЦЭ на 2025 год: работа в формате Общественно-экспертного совета нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», увеличение числа учредителей, новые проекты и консалтинг в интересах отрасли.

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