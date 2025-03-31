Муниципальные образования Нижегородской области переходят на централизованную систему учета земельно-имущественного комплекса на базе решения БФТ

В Нижегородской области запущена информационная система (ИС) учета земельно-имущественного комплекса муниципальных образований Нижегородской области, разработанная на базе программного продукта «БФТ-Холдинга» «БФТ.Имущество». Система обеспечивает комплексный учет всего движимого и недвижимого имущества в собственности муниципальных образований Нижегородской области, предоставляет доступ ко всем необходимым сведениям правообладателям объектов, контролирующим органам, арендаторам и покупателям, а также способствует повышению эффективности управления имуществом. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Нижегородская область – крупный субъект России, расположенный на территории площадью более 76624 кв. км. В собственности муниципальных образований находится большое количество юридических лиц, объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе земельных участков, требующих тщательного учета и прозрачного эффективного управления.

Ранее в муниципальных образованиях региона функционировали несколько разрозненных учетных систем, что усложняло комплексный учет имущества и требовало значительных ресурсов на поддержание и обеспечение безопасности. С ростом количества сведений об объектах имущества в регионе возникла потребность в централизации всех процессов, связанных с управлением собственностью, и едином информационном поле.

Кроме того, перед региональными властями также стояли задачи, решение которых также достигалось централизацией и внедрением автоматизированных процессов. Это повышение собираемости доходов по договорам аренды земельных участков и муниципального имущества, выстраивание электронного взаимодействия с арендаторами и балансодержателями, а также снижение кадрового дефицита на местах за счет снятия с сотрудников нагрузки в части выполнения таких типовых процедур, как начисления, разбор платежей и формирование отчетности.

Проект внедрения ИС проходил в два этапа. Так, к июню 2024 г. к ней в пилотном режиме были подключены шесть первых муниципальных образований, а до конца 2024 г. – оставшиеся 44. В рамках работ в новую ИС были перенесены исторические данные муниципальных образований более чем из 130 источников. По итогам 2024 г. в системе было учтено более 300 тыс. объектов имущества, в том числе более 100 тыс. объектов недвижимого имущества, 170 тыс. – движимого и 20 тыс. неразграниченных земельных участков, и зарегистрировано свыше 26 тыс. договоров с более чем 1600 правообладателями.

Сегодня ИС обеспечивает все требования региона по эффективному управлению земельно-имущественным комплексом и учету имущества. Пользователям открыт быстрый доступ к базе действующих и архивных договоров, истории начислений и платежей и другой важной информации. Благодаря ведению на едином ресурсе реестров муниципального имущества, правоотношений и договоров было повышено качество формирования отчетности. Теперь с помощью конструктора формул и справочников коэффициентов учитываются особенности муниципальных нормативно-правовых актов в части расчета арендной платы (всего зафиксировано уже около 290 уникальных методик).

Кроме того, автоматизирован процесс выявления правообладателей ранее учтенных объектов, а также обеспечено цифровое взаимодействие с федеральными ГИС. Еще одним важным результатом внедрения системы стало улучшение взаимодействия органов власти муниципальных образований Нижегородской области с арендаторами имущества за счет перевода всех ключевых процессов в электронный вид. ИС поддерживает функциональность личных кабинетов арендаторов, подписания документов электронной подписью через мобильное приложение «Госключ», рассылки электронных заказных писем. Это позволяет владельцам имущества сократить сроки проведения платежей и не допускать задолженностей по аренде.

«Централизация процесса управления имуществом – это сложная и масштабная задача для любого региона. С точки зрения практической пользы полученная система позволяет нам видеть полную картину о состоянии земельно-имущественного комплекса, в едином пространстве вести все типовые процессы. Сотрудникам доступна актуальная информация по каждому муниципальному образованию, формирование статистической отчетности и многое другое. Не менее важно, что по итогам внедрения ИС повысились прозрачность и контроль управления имуществом, которые позволяют нам увеличивать собираемость доходов и избегать лишних издержек, например, несвоевременных выплат арендной платы», – сказал Александр Синелобов, Министр цифрового развития и связи Нижегородской области.