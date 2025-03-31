Более 60 тыс. обращений обработал чат-бот на столичном «Портале поставщиков» в 2024 году

Чат-бот столичного «Портала поставщиков», который помогает пользователям ориентироваться на сайте и подсказывает ответы на главные вопросы о закупках, обработал в 2024 г. 64 тыс. обращений пользователей. Это на 30% больше показателя 2023 г. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Осенью 2020 г. на столичном портале поставщиков начал работать чат-бот, который помогает как опытным, так и начинающим участникам закупок ориентироваться на сайте и быстрее находить необходимую справочную информацию. В 2024 г. виртуальный консультант обработал 64 тысячи обращений — это на 30% больше, чем годом ранее. Рост связан в том числе с подключением к порталу новых регионов и увеличением числа пользователей, которые в период адаптации активно обращались к онлайн-ассистенту. Среднее время диалоговой сессии за год снизилось почти вдвое. Все это делает работу с ресурсом еще более понятной пользователям и ускоряет поиск необходимой информации», – отметила Мария Багреева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что чат-бот портала поставщиков самостоятельно отрабатывает 80% вопросов, связанных с работой на ресурсе.

В 20% случаев, когда возникают нестандартные вопросы, требующие больше времени и знаний, к их решению подключается оператор. Чат-бот фиксирует его ответы и в будущем использует полученную информацию для обработки аналогичных запросов. За время своей работы чат-бот «Портала поставщиков» обработал 219 тыс. запросов от предпринимателей и заказчиков.

«С 2013 г. мы работаем над ускорением и автоматизацией закупок малого объема на столичном портале поставщиков. Это касается не только закупочных процедур, но и процесса работы пользователя на сайте. Сейчас чат-бот может ответить более чем на 600 вопросов, и разработчики продолжают расширять его базу знаний. В прошлом году посетители портала чаще всего запрашивали инструкции для поставщиков по работе на ресурсе, интересовались темами участия в котировочных сессиях, регистрации на платформе, расширенной регистрации с помощью электронной подписи и добавления товаров и услуг в каталог», – сказал руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Для того чтобы обратиться к чат-боту, достаточно нажать на иконку со знаком вопроса в левой части экрана. В открывшемся окне можно выбрать одну из шести популярных тем или задать свой вопрос. Чат-бот предоставит подходящую информацию самостоятельно либо подключит специалиста поддержки. К обращению можно прикреплять документы и изображения, что позволяет получить более детальную консультацию. Запросы принимаются как в текстовом, так и в голосовом формате.

Техническое развитие «Портала поставщиков» курирует столичный Департамент информационных технологий, а функциональным заказчиком является Департамент Москвы по конкурентной политике.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».