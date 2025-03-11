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На «Госуслугах» подано уже 5 млн заявлений на самозапрет на кредиты

Сервис по самозапрету на кредиты и займы был запущен на «Госуслугах» первого марта. За 10 дней им воспользовались уже пТь млн раз. Самому старшему заявителю 103 года. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Запретить выдачу кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях можно полностью либо частично. Например, можно ограничить только дистанционное оформление договоров в МФО. Около 90% заявителей выбирают полный запрет.

В каких регионах самозапрет ставят чаще всего: Москва — 951 тыс.; Санкт-Петербург — 388 тыс.; Московская область — 307 тыс.; Краснодарский край — 185 тыс.; Свердловская область — 160 тыс.; Башкортостан — 146 тыс.; Татарстан — 135 тыс.; Новосибирская область — 123 тыс.; Ростовская область — 115 тыс.; Челябинская область — 114 тыс.

Сервис может помочь защитить себя от мошенников. В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. Она не позволяет банкам и микрофинансовым организациям одобрять заявки по кредитам и займам. Снять ограничение можно в любой момент с помощью «Госуслуг».

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