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Создан первый отечественный комплекс для видеомониторинга пожарной обстановки с беспилотника в режиме реального времени

Группа компаний «Геоскан» и «Формоза-Софт» интегрировали беспилотники «Геоскан 801» с системой дистанционного мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель». Это позволило создать первый полностью российский компактный беспилотный комплекс для оперативного видео- и тепловизионного контроля пожарной обстановки, благодаря которому подразделения Рослесхоза и МЧС по всей стране будут получать готовые данные для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

Решение позволяет в режиме реального времени транслировать с БАС «Геоскан 801» 4K-видео и данные тепловизионной камеры, координаты маршрута беспилотника и телеметрию на сервер системы «Лесохранитель». Все данные передаются по защищенному протоколу, что гарантирует их безопасность. Реализована возможность импортировать полетные задания для беспилотника с сервера «Лесохранителя» или флеш-накопитель на пульт дистанционного управления «Геоскана 801», автоматически выполнять полеты по этим заданиям либо корректировать задания перед полетами, экспортировать собранные беспилотником данные на сервер «Лесохранителя» и внешний носитель. Результаты съемки можно наложить на карту в «Лесохранителе» для анализа и оперативного принятия решений.

«Предстоящий летний сезон должен существенно изменить возможности подразделений региональных служб охраны и защиты лесов в большинстве регионов страны по выявлению и предотвращению лесных пожаров — по нацпроекту "БАС" к ним на службу поступят более тысячи беспилотных комплексов "Геоскан 801". Интеграция с системой "Лесохранитель" превращает наши БАС в готовый инструмент оперативного контроля пожарной обстановки», — сказал генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.

«Интеграция с БАС "Геоскан 801" позволила создать универсальное решение для мониторинга пожаров, где программная платформа "Лесохранитель" выступает "мозгом" системы, анализируя и обрабатывая данные и оперативно передавая их службам реагирования», — сказал директор компании «Формоза-Софт» Игорь Храмов.

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