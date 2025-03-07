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Анатолий Гарбузов: От автоматизированных систем для сельского хозяйства до робосаперов – какую технику будущего производят в Москве

Москва, как ведущий технологический и промышленный центр России, активно развивает производство инновационной техники для различных сфер – от сельского хозяйства до медицины. Город делает ставку на развитие умных производств – каждое третье предприятие столицы – разрабатывает передовые высокотехнологичные решения, в том числе в роботостроении. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, высокотехнологичные производства – один из самых быстрорастущих секторов столичной промышленности.

«В столичном машиностроении заняты свыше 260 предприятий, которые выпускают различные роботы, лазерные станки, металлорежущие и насосные установки, лифты и другие инновационные изделия. Компании демонстрируют устойчивый рост. По итогам января московские промышленники на 70,7% нарастили объем производства машин и оборудования по сравнению с первым месяцем предшествующего года», – сказал Анатолий Гарбузов

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» – компания «Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники» (СКТБ ПР) – выпускает многофункциональные мобильные роботы. В их числе роботы-саперы, которые применяются при разминированиях и выполнении других взрывотехнических работ, а также машины для атомной промышленности, необходимые для технологических работ в местах с повышенным радиационным фоном, где нахождение людей ограничено либо запрещено.

В 2024 г. на предприятии разработали новое шасси и манипулятор, расширяющие функциональные возможности машин. Также компания запустила собственный участок зубонарезки, заменив импортные шестерни на собственные и создала новую линейку драйверов для управления двигателями.

Столичная компания «Технорэд» на площадке ОЭЗ Москвы разрабатывает и выпускает робототехнические комплексы, а также компоненты и программное обеспечение. Изделия предприятия автоматизируют процессы, повышают качество продукции, заменяют рабочих в рутинных и физических сложных операциях, а также снижают риски для здоровья операторов и наращивают производительность. По итогам 2024 г. машины завода были поставлены на 183 промышленных предприятия по всей стране в сфере энергетики и машиностроения, так и на небольших заводах.

Столичная роботизированная техника позволяет не только модернизировать производство, исключать рутинные и опасные процессы, но и улучшить качество жизни людей, которым необходимо протезирование бедренных, коленных суставов и даже замена стопы.

Изготовлением такой продукции в Москве занимается Steplife. Флагманская продукция завода – коленные модули, используемые при ампутации ноги выше колена. С момент запуска изделия в серийное производство в 2022 г. рост выпуска составил 25%. Устройство работает на базе встроенного микропроцессора, выполняющего 32 млн операций в секунду. Протез с этим модулем обеспечивает пациенту полную свободу передвижения, естественную походку, возможность подниматься по ступеням, ездить на велосипеде, заниматься спортом.

Также предприятие выпускает бионические протезы со встроенным инновационным высокотехнологичным коленным модулем, снабженный датчиком угла поворота. Изделие не имеет аналогов на российском рынке.

Недавно компания представила углепластиковую стопу, которая отличается легкостью, плавностью переката с пятки на носок, прочностью и повышенной комфортностью.

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