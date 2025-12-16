CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Установлен мировой рекорд дальней лазерной связи по воздуху

Национальный институт информационных и коммуникационных технологий Японии 16 декабря 2025 г. объявил о мировом рекорде в области оптической связи в свободном пространстве. Ученые успешно продемонстрировали стабильную передачу данных со скоростью 2 ТБ/с по лазерному лучу в городской среде на расстоянии 7,4 км между двумя компактными оптическими терминалами в Токио. Это первый в мире подобный результат с использованием ИТ-оборудования, подходящего для нестационарных сетей в эпоху Beyond 5G/6G.

Установлен мировой рекорд

В Японии установили мировой рекорд дальней лазерной связи, пишет EurekAlert. Сам же эксперимент проведен в апреле 2025 г. в городской среде Токио.

Ученые из Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии объявили о мировом рекорде по реализации оптической связи в свободном пространстве в городской среде, передав данные по лазерному лучу со скоростью 2 ТБ/с. Это достижение стало возможным благодаря созданию компактных оптических терминалов, подходящих для установки на микро-спутники (включая CubeSat) и стратосферные платформы.

В апреле 2025 г. в городской среде Токио (Япония) был проведен эксперимент по передаче данных с использованием оптических терминалов. Два малогабаритных терминала — высокопроизводительный Full Transceiver (FX) и упрощенный Simple Transponder (ST) — разместили на расстоянии 7,4 км друг от друга.

jack-b-8mdt_pbyzcy-unsplash_1.jpg

Unsplash - Jack B
Япония в 2025 г. установила мировой рекорд дальней лазерной связи по воздуху на расстоянии 7400 метров со скоростью 2 ТБ/с

Со слов разработчиков, связь осуществлялась по горизонтальной линии в условиях городской атмосферы с высокой турбулентностью. Терминалы обеспечили стабильную передачу данных несмотря на неблагоприятные атмосферные условия. Общая пропускная способность канала составила 2 ТБ/с. Эта скорость достигнута за счет мультиплексирования по длине волны: использовалось пять независимых каналов, каждый с пропускной способностью 400 ГБ/с. Указанная скорость позволяет передавать эквивалент примерно 10 полнометражных фильмов в формате 4K UHD за одну секунду.

Технические подробности

Терминалы FX и ST оптимизированы по габаритам, массе и энергопотреблению. Для обеспечения стабильной связи в условиях атмосферной турбулентности применены технологии точной наводки, динамической коррекции расхождения луча и адаптивной оптической коррекции. Ключевым достижением эксперимента стала значительная миниатюризация ИТ-оборудования. Ранее передача данных на терабитных скоростях (1 ТБ/с и выше) демонстрировалась исключительно на крупногабаритном стационарном ИТ-оборудовании в контролируемых лабораторных условиях, преимущественно в Европе. В Азии скорости оптической беспроводной связи, превышающие 100 ГБ/с, ранее не достигались. Таким образом, проведенный в Токио эксперимент в 2025 г. стал первым демонстрацией терабитной пропускной способности в регионе с использованием компактных терминалов в реальной городской среде.

snimok_ekrana_2025-12-16_135201.png

EurekAlert
Датчик точного наведения на терминал и слежения

Терминалы, разработанные Национальным институтом информационно-коммуникационных технологий Японии, сочетают три типа компонентов: специально изготовленные по заказу элементы т.е. телескоп с диаметром апертуры 9 см; модифицированные коммерчески доступные компоненты; серийные широкодоступные детали. Именно применение такого комбинированного подхода позволило создать наиболее компактные на 16 декабря 2025 г. оптические беспроводные терминалы, обеспечивающие рекордную пропускную способность в терабитном диапазоне.

Планы на будущее

Японские ученые планирует дальнейшую миниатюризацию оптических терминалов для их интеграции в кубсаты форм-фактора 6U. В ближайшей перспективе предусмотрены демонстрации оптической связи: в 2026 г. — между низкоорбитальными спутниками (на высоте около 600 км) и наземными станциями со скоростью до 10 ГБ/с (в сотрудничестве с партнерами, включая SoftBank, Kiyohara Optics и ArkEdge Space); в 2027 г. — между спутниками и стратосферными платформами (HAPS).

low-res_figure_2.png
EurekAlert
Комплексный и упрощенный терминалы оптической связи

До 2035 г. исследователи намерены реализовать оптические каналы связи в мульти-терабитном диапазоне между спутниками, HAPS и наземными станциями. Это позволит создать высокопроизводительную оптическую магистраль для воздушных и космических сетей в рамках технологий за пределами 5G/6G и существенно увеличить пропускную способность глобальных коммуникаций.

Антон Денисенко

