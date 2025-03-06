На портале «Госуслуг» запустят сервис «жизненная ситуация» по борьбе с интернет-мошенничеством

Для оперативного информирования граждан о доступных инструментах защиты от мошенников на портале «Госуслуг» будет запущен сервис по борьбе с интернет-мошенничеством. Он объединит как конкретные услуги, так и справочную информацию.

О запуске соответствующего сервиса доложил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в ходе рабочего совещания Президента России Владимира Путина с членами правительства.

Сервис будет реализован по принципу «жизненная ситуация» и объединит в себе различные инструменты для обеспечения безопасности пользователей. Например, функции самозапретов, справочную информацию и образовательные ресурсы, чтобы помочь пользователям обезопасить себя.

В частности, одной из функций сервиса станет возможность установки самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. С 1 марта 2025 г. такая функция запущена на портале «Госуслуг».

С помощью сервиса пользователи также смогут пройти тесты для проверки своей цифровой грамотности и записаться на обучающие курсы по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству.