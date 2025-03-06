CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Госрегулирование Пользователю Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

На портале «Госуслуг» запустят сервис «жизненная ситуация» по борьбе с интернет-мошенничеством

Для оперативного информирования граждан о доступных инструментах защиты от мошенников на портале «Госуслуг» будет запущен сервис по борьбе с интернет-мошенничеством. Он объединит как конкретные услуги, так и справочную информацию.

О запуске соответствующего сервиса доложил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в ходе рабочего совещания Президента России Владимира Путина с членами правительства.

Сервис будет реализован по принципу «жизненная ситуация» и объединит в себе различные инструменты для обеспечения безопасности пользователей. Например, функции самозапретов, справочную информацию и образовательные ресурсы, чтобы помочь пользователям обезопасить себя.

В частности, одной из функций сервиса станет возможность установки самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. С 1 марта 2025 г. такая функция запущена на портале «Госуслуг».

С помощью сервиса пользователи также смогут пройти тесты для проверки своей цифровой грамотности и записаться на обучающие курсы по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников?

Скачок напряжения в электросети обвалил онлайн-сервисы МВД России

Россия хочет построить в Белоруссии завод по производству БПЛА

На «Госуслугах» появится самозапрет на международные телефонные звонки и оформление SIM-карт

На «Госуслугах» появится цифровая «книга жалоб»

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта

Конференции

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Где хранить пароли, чтобы их не украли?
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024