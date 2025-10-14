CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

9 декабря 2025 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация ритейла и электронная торговля».

С докладами выступят:

Евгений Михальский, директор по продукту, «Читай-Город — Буквоед»;
Михаил Почкайлов, руководитель аналитики фулфилмента, «Яндекс Маркет»;
Олег Гришко, главный архитектор ИТ, «Сбер Еаптека»;
Тимур Неретин, директор по интеграциям, «Максмарт»;
Юрий Романов, директор коммерческих продуктов, S7 TechLab;
Елена Панченко, директор по розничным технологиям и эффективности, «ВинЛаб»;
Аскар Кинжигалиев, директор по электронной коммерции, «ВинЛаб»;
Наталья Милехина, руководитель группы корпоративной архитектуры, Melon Fashion Group;
Иван Крутько, бизнес-практик, ex CDTO «Комус», руководитель проекта в «М.Видео»;
Георгий Хотьян, начальник отдела разработки бэк-офис систем, «Детмир-Тех»;
Иван Будник, директор по электронной коммерции и цифровой трансформации, Gulliver Group.

Основные вопросы к обсуждению:

  • ИТ в розничной торговле.
  • Как развивался рынок цифровизации ритейла в 2025 г.
  • Какие ИТ-задачи решают торговые предприятия?
  • Как сохранить инвестиции в ИТ?
  • Основные направления импортозамещения.
  • Особенности внедрения российских ИТ-решений.

Основные направления цифровизации

Проекты и кейсы

  • Крупные ИТ-проекты — делимся опытом.
  • Импортозамещение в торговых сетях.
  • Как сохранить инвестиции в ИТ?
  • Цифровая основа успешного интернет-магазина.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.

