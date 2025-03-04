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Череповецкий государственный университет оцифровал образовательный процесс с помощью отечественной платформы

«МТС Линк», экосистема сервисов для онлайн-коммуникаций и совместной работы, перевела на свои сервисы Череповецкий государственный университет (ЧГУ). Благодаря платформе в вузе организовали образовательный процесс для 7,5 тыс. студентов и 950 преподавателей и сотрудников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В университете сервисы платформы помогут в организации ежедневных встреч и совещаний, дистанционных лекций и семинаров для студентов, а также масштабных мероприятий в дистанционном и гибридном формате. В ЧГУ также планируют использовать платформу «МТС Линк Курсы»: разрабатывать с ее помощью персонализированные образовательные программы, комбинировать дистанционные и очные форматы, проводить тесты и опросы, а также интегрировать видео и презентации и задания. Все это поможет сделать обучение гибким, интерактивным и удобным для студентов.

Преподаватели и сотрудники ЧГУ смогут воспользоваться функциями искусственного интеллекта, встроенными в сервис, для оптимизации учебного процесса и решения административных задач. Например, ИИ-помощник быстро найдет нужную информацию по прошедшим лекциям и семинарам, а также проанализирует их итоги.

«Нам важно предоставлять современные технологические решения, которые помогают студентам получать качественное образование. Кроме того, технологии предоставляют возможность взглянуть по-новому на получение высшего образования. Множество вузов по всей стране уже используют «МТС Линк», и мы рады, что Череповецкий государственный университет теперь тоже среди них. Удобные и понятные сервисы делают обучение не только более эффективным, но и комфортным для всех участников образовательного процесса, а также формируют правильные цифровые навыки, необходимые в дальнейшей жизни», — сказал директор МТС в Вологодской области Владимир Шевердин.

«Сегодня цифровизация образования становится неотъемлемой частью учебного процесса. Мы стремимся создать все условия для студентов, преподавателей и сотрудников, чтобы работать и учиться в стенах нашего университета было комфортно. Внедренные решения МТС Линк для онлайн-коммуникаций помогут нашему университету в организации и проведении онлайн-лекций, заседаний, виртуальных конференций, в том числе международного масштаба. Приятно осознавать, что на рынке отечественных решений есть конкурентоспособный продукт видеоконференцсвязи», — сказала и.о. ректора Череповецкого государственного университета Ольга Лягинова.

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