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7 из 10 москвичей поддерживают верификацию в сервисах аренды электросамокатов через Mos ID

Большинство москвичей поддерживают аренду электросамоката только после прохождения верификации через Mos ID. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения Москвы. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

С 2025 г. арендовать электросамокат в Москве можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Для этого нужно иметь полную учетную запись на mos.ru, подтвержденную документами. Мэрия считает, что это предотвратит аренду электросамокатов детьми и подростками, а также ускорит процесс привлечения нарушителей к ответственности. Что же думают москвичи по этому поводу? 72% участников опроса поддерживают подобную инициативу: «Правильно! Нужно наводить порядок в этой сфере». Причем женщины чаще мужчин поддерживают нововведение: 75% против 69% соответственно.

15% москвичей высказались против: «Это глупость, так как все дети тут же начнут пользоваться аккаунтами родителей». 13% затруднились с ответом: «Взрослые тоже опасны на электросамокатах. Они правила не соблюдают».

Ранее SuperJob выяснил, что введение запрета на управление электросамокатом детьми до 16 лет поддерживает каждый второй россиянин, а среди родителей подростков — 6 из 10.

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Место проведения опроса: Москва

Время проведения: 10-13 февраля 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население Москвы старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

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