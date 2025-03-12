CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Хозяева будущего подмосковного завода по производству чипов 28 нм дважды заказывали проверку стройки, и дважды ее отменили

Зеленоградское предприятие «НМ-Тех» дважды заказало работы по испытаниям строящегося завода по производству чипов по топологии 28 нм. На них было выделено 19,4 млн руб. Но тендер был дважды отменен.

Проверка строительства завода

Как выяснил CNews, зеленоградское предприятие «НМ-Тех» в марте 2025 г. дважды за двое суток опубликовало тендер на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний на объекте строительства завода по производству чипов «ФАБ-300».

Согласно тендерной документации, «НМ-Тех» хотела заказать работы по определению прочности бетона, испытанию защиты металла от коррозии, контроль сварочных соединений, испытания надежности вертикальных пожарных лестниц и пр.

Предполагалось, что работы будут завершены 31 декабря 2026 г. Однако после запроса CNews закупка была отменена. И заказчик сообщил редакции, что закупка больше не актуальна. Представители «НМ-Теха» не ответили на запрос, как проходит строительство и когда оно будет завершено.

rian_700.jpg

ГК «Элемент»
«НМ-Тех» проверит строительство своего завода

О начале строительства этой фабрики CNews писал в мае 2022 г. На заводе должны будут наладить выпуск микропроцессоров по технологии 28 нм. Строительство завода было прописано в стратегии развития радиоэлектронной промышленности до 2030 г., утвержденной в 2020 г.

У нас отмена

«НМ-Тех» опубликовала две закупки на проведение лабораторных испытаний 11 марта 2025 г. Одна из них явно была оформлена нестандартно, где в описании объекта закупки вместо лаконичного описания наименования работ, был громоздкий список работ по контракту. И эта закупка была отменена в тот же день 11 марта в 14 часов 19 минут.

Вторая закупка, в которой стандартно был описан объект закупки, была опубликована 11 марта в 14 часов 11 минут. И чуть более суток она была актуальной.

Однако после запроса CNews, который был отправлен в 12 дня 12 марта, спустя два часа (в 14:56), закупка была отменена.

Подробнее о заводе и «НМ-Тех»

По информации zelenograd.ru, новый микроэлектронный завод строят рядом с «Ангстремом». «В южной промзоне вовсю идет строительство — на месте снесенных двух старых корпусов “Ангстрема” возводят производство микроэлектронной продукции общей площадью в 50 тыс. кв. м. МИЭТ (Московский институт электронной техники; — прим. CNews) планирует разместить в новых зданиях свою исследовательскую и образовательную инфраструктуру».

Застройщиком выступает Международный научно-технологический центр (МНТЦ) МИЭТ, созданный на базе университета в 2020 г. для формирования научно-учебного и опытно-производственного кластера рядом с университетом.

МНТЦ ранее заявлял, что планирует приобрести 28-нанометровую лабораторно-исследовательскую линию с участком иммерсионной фотолитографии голландской компании ASML. Издание отмечает, что в университете утверждают, что «в ближайшее время и среднесрочную перспективу линия вполне удовлетворит потребности имеющейся структуры межуниверситетской кооперации».

Насколько эти планы реалистичны, в текущей ситуации говорить сложно. После начала известных событий на Украине многие западные технологические компании работать с российскими организациями не готовы.

Проект включает возведение зданий разной этажности (в два-четыре этажа), которые построят на участке между старым зданием завода «Ангстрем» и новым зданием бывшего завода «Ангстрем-Т». В конце июня 2021 года стало известно о продаже имущества завода «Ангстрем-Т» за 8,4 млрд руб. подконтрольному ВЭБ.РФ «НМ-Теху». Покупатель активов был намерен использовать их для запуска нового производства.

Генеральным проектировщиком стройки заявлена компания «АДМ специальные решения и технологии». Микроэлектроника является одной из сфер ее деятельности.

Издание указывало, что на месте строительства ранее располагались два двухэтажных корпуса, построенные еще в 1970-е годы, а к 2021 г. их снесли. На их месте будут возведены новые здания общей площадью свыше 500 тыс. кв. м. Сроки реконструкции объекта пока не определены.

В конце апреля 2021 г. «НМ-Тех» опубликовала закрытый конкурс на выполнение функций Технического Заказчика, включая строительный контроль, для реализации проекта «Строительство, реконструкция и техперевооружение производственного объекта» за 1,19 млрд руб. Финансирование производилось за счет субсидий Минпромторга.

Планы «НМ-Тех»

В ноябре 2023 г. «Коммерсант» писал, что зеленоградское предприятие «НМ-Тех» с 2025 г. начнет четыре новых проекта по производству чипов для сим-карт, токенов электронных подписей, банковских и транспортных карт, а также загранпаспортов. В компании рассчитывают, что совокупная прибыль от реализации продукции может превысить 3 трлн руб. уже до 2030 г.

По данным «Контур.Фокус», ООО «НМ-Тех» зарегистрировано в мае 2019 г., владельцы компании скрыты. Выручка компании по итогам 2023 г. составила 231 млн руб. при чистом убытке 3,3 млрд руб. В начале августа 2024 г. «НМ-Тех» зарегистрировал два патента на топологию микросхем сим-карт и UHF-меток. В 2024 г. компания увеличила уставный капитал почти в два раза, до 238 млрд руб.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Компании с госучастием охладели к российским ПО и электронике: второй год подряд они тратят на это все меньше денег

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2025. Регистрация открыта

Заморожен проект российского электромобиля «как у Илона Маска»

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля

Прокуратура требует приговорить бывшего ИТ-директора Росреестра к долгому сроку и многомиллионному штрафу

Советский домен .su удалят. На нем зарегистрировано более 100 тысяч сайтов

Конференции

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Где хранить пароли, чтобы их не украли?
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024