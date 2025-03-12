Хозяева будущего подмосковного завода по производству чипов 28 нм дважды заказывали проверку стройки, и дважды ее отменили

Зеленоградское предприятие «НМ-Тех» дважды заказало работы по испытаниям строящегося завода по производству чипов по топологии 28 нм. На них было выделено 19,4 млн руб. Но тендер был дважды отменен.

Проверка строительства завода

Как выяснил CNews, зеленоградское предприятие «НМ-Тех» в марте 2025 г. дважды за двое суток опубликовало тендер на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний на объекте строительства завода по производству чипов «ФАБ-300».

Согласно тендерной документации, «НМ-Тех» хотела заказать работы по определению прочности бетона, испытанию защиты металла от коррозии, контроль сварочных соединений, испытания надежности вертикальных пожарных лестниц и пр.

Предполагалось, что работы будут завершены 31 декабря 2026 г. Однако после запроса CNews закупка была отменена. И заказчик сообщил редакции, что закупка больше не актуальна. Представители «НМ-Теха» не ответили на запрос, как проходит строительство и когда оно будет завершено.

ГК «Элемент» «НМ-Тех» проверит строительство своего завода

О начале строительства этой фабрики CNews писал в мае 2022 г. На заводе должны будут наладить выпуск микропроцессоров по технологии 28 нм. Строительство завода было прописано в стратегии развития радиоэлектронной промышленности до 2030 г., утвержденной в 2020 г.

У нас отмена

«НМ-Тех» опубликовала две закупки на проведение лабораторных испытаний 11 марта 2025 г. Одна из них явно была оформлена нестандартно, где в описании объекта закупки вместо лаконичного описания наименования работ, был громоздкий список работ по контракту. И эта закупка была отменена в тот же день 11 марта в 14 часов 19 минут.

Вторая закупка, в которой стандартно был описан объект закупки, была опубликована 11 марта в 14 часов 11 минут. И чуть более суток она была актуальной.

Однако после запроса CNews, который был отправлен в 12 дня 12 марта, спустя два часа (в 14:56), закупка была отменена.

Подробнее о заводе и «НМ-Тех»

По информации zelenograd.ru, новый микроэлектронный завод строят рядом с «Ангстремом». «В южной промзоне вовсю идет строительство — на месте снесенных двух старых корпусов “Ангстрема” возводят производство микроэлектронной продукции общей площадью в 50 тыс. кв. м. МИЭТ (Московский институт электронной техники; — прим. CNews) планирует разместить в новых зданиях свою исследовательскую и образовательную инфраструктуру».

Застройщиком выступает Международный научно-технологический центр (МНТЦ) МИЭТ, созданный на базе университета в 2020 г. для формирования научно-учебного и опытно-производственного кластера рядом с университетом.

МНТЦ ранее заявлял, что планирует приобрести 28-нанометровую лабораторно-исследовательскую линию с участком иммерсионной фотолитографии голландской компании ASML. Издание отмечает, что в университете утверждают, что «в ближайшее время и среднесрочную перспективу линия вполне удовлетворит потребности имеющейся структуры межуниверситетской кооперации».

Насколько эти планы реалистичны, в текущей ситуации говорить сложно. После начала известных событий на Украине многие западные технологические компании работать с российскими организациями не готовы.

Проект включает возведение зданий разной этажности (в два-четыре этажа), которые построят на участке между старым зданием завода «Ангстрем» и новым зданием бывшего завода «Ангстрем-Т». В конце июня 2021 года стало известно о продаже имущества завода «Ангстрем-Т» за 8,4 млрд руб. подконтрольному ВЭБ.РФ «НМ-Теху». Покупатель активов был намерен использовать их для запуска нового производства.

Генеральным проектировщиком стройки заявлена компания «АДМ специальные решения и технологии». Микроэлектроника является одной из сфер ее деятельности.



Издание указывало, что на месте строительства ранее располагались два двухэтажных корпуса, построенные еще в 1970-е годы, а к 2021 г. их снесли. На их месте будут возведены новые здания общей площадью свыше 500 тыс. кв. м. Сроки реконструкции объекта пока не определены.

В конце апреля 2021 г. «НМ-Тех» опубликовала закрытый конкурс на выполнение функций Технического Заказчика, включая строительный контроль, для реализации проекта «Строительство, реконструкция и техперевооружение производственного объекта» за 1,19 млрд руб. Финансирование производилось за счет субсидий Минпромторга.

Планы «НМ-Тех»

В ноябре 2023 г. «Коммерсант» писал, что зеленоградское предприятие «НМ-Тех» с 2025 г. начнет четыре новых проекта по производству чипов для сим-карт, токенов электронных подписей, банковских и транспортных карт, а также загранпаспортов. В компании рассчитывают, что совокупная прибыль от реализации продукции может превысить 3 трлн руб. уже до 2030 г.

По данным «Контур.Фокус», ООО «НМ-Тех» зарегистрировано в мае 2019 г., владельцы компании скрыты. Выручка компании по итогам 2023 г. составила 231 млн руб. при чистом убытке 3,3 млрд руб. В начале августа 2024 г. «НМ-Тех» зарегистрировал два патента на топологию микросхем сим-карт и UHF-меток. В 2024 г. компания увеличила уставный капитал почти в два раза, до 238 млрд руб.