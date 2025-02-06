CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

Работой голосового помощника на городских горячих линиях довольны 96% москвичей

Москвичи высоко оценивают качество консультаций, которые предоставляет голосовой помощник общегородского контакт-центра (ОКЦ). По данным столичного Департамента информационных технологий, 96 процентов горожан, получивших ответ на свой вопрос, оценивают виртуального ассистента на «хорошо» и «отлично», а по итогам каждого третьего звонка жители говорят голосовому помощнику «спасибо». Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий Москвы.

«Специалисты контакт-центра непрерывно развивают виртуального ассистента: внедряют новые функции при обслуживании звонков, улучшают распознавание речи, расширяют базу знаний для еще более точных ответов. Благодаря этому голосовой помощник понимает жителей так же хорошо, как и операторы, даже если человек звонит из шумного места или использует разговорные слова. Таким образом, многие москвичи, позвонив в городские службы, уже не обращают внимания на то, общаются ли они с оператором или голосовым ассистентом. Главное для жителей – получить точную информацию по своему вопросу, а искусственный интеллект помогает специалистам сделать это максимально быстро и качественно. Это подтверждает и обратная связь – средняя оценка качества консультаций от голосового помощника на линиях составляет 4,4, а “спасибо” ему говорят в среднем 250 тыс. раз в месяц», — сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Горожане говорят «спасибо» голосовому помощнику за то, что он помогает передать показания счетчиков воды или электричества, составлять заявки на вызов мастера, записываться к врачу, узнавать о готовности тех или иных документов. Кроме того, жители регулярно благодарят ассистента за грамотные консультации по наиболее распространенным вопросам в сфере государственных услуг, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и по другим темам.

После консультации голосовой помощник предлагает оценить решение своего вопроса по пятибалльной шкале, а также выразить свое впечатление от обращения и уточнить, удалось ли получить ответ на свой вопрос. Такой небольшой опрос в конце каждого звонка позволяет разработчикам непрерывно работать над улучшением качества консультаций и совершенствовать работу искусственного интеллекта на линиях, расширяя его базу знаний для удобства горожан.

Общегородской контакт-центр работает в Москве с 2011 г. и отвечает в среднем на пять млн обращений горожан ежемесячно. С 2014 г. принимать и обрабатывать звонки помогает голосовой помощник. Виртуальный ассистент на основе искусственного интеллекта работает на 12 линиях ОКЦ, принимая до половины всех обращений от горожан. За это время он обработал более 160 миллионов звонков от жителей, тем самым позволив сократить время ожидания на линии и освободив операторов для решения более сложных вопросов горожан.

Поддержка разработок и внедрение технологий искусственного интеллекта соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ФНС заплатит 94 миллиона за апгрейд ИС «Налог-3»

Госзакупки ПК обвалились в деньгах, но выросли в штуках

Уволен глава «Роскосмоса». Он не продержался на посту и трех лет. Преемник найден

Продано легендарное здание «Центрального телеграфа», где располагалось Минкомсвязи

Kraftway сорвала госконтракт, оставив ФНС без средств защиты

Google разрешила самой себе использовать ИИ для создания оружия. Ради демократии компания готова на все

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Российские операционные системы 2024