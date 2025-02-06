CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

Окружная администрация Якутска оптимизирует работу с помощью цифровых решений МТС

МТС сообщает о переводе Окружной администрации города Якутска на отечественную платформу для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». С помощью решения МТС администрация Якутска и подведомственные организации будут проводить онлайн-мероприятия и совещания. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На платформе «МТС Линк» сотрудники Окружной администрации получат возможность планировать и организовывать встречи, селекторные совещания, телемосты и семинары в дистанционном формате, а также крупные онлайн-собрания с численностью спикеров не менее 100 человек. Цифровые сервисы «МТС Линк» позволят значительно ускорить принятие управленческих решений и улучшить организацию рабочих процессов.

Возможности платформы помогают измерять вовлеченность сотрудников в коммуникации с использованием интерактивных инструментов: онлайн-досок, опросов, голосований. Кроме того, функция помощника на основе искусственного интеллекта может подвести итоги прошедших онлайн-встреч и составлять сводки информации по определенной теме.

«МТС Линк входит в реестр отечественного ПО, что гарантирует ее соответствие требованиям российского законодательства в области безопасности, а функционал платформы позволяет оцифровать работу администрации города и подведомственных организаций. Например, можно электронно вести протокол онлайн-мероприятий и перевести в текст содержание видеоконференций, совещаний и вебинаров. Надеемся, что наши цифровые сервисы помогут улучшить рабочие процессы и ускорить принятие важных для нашего города решений», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ФНС заплатит 94 миллиона за апгрейд ИС «Налог-3»

Госзакупки ПК обвалились в деньгах, но выросли в штуках

Уволен глава «Роскосмоса». Он не продержался на посту и трех лет. Преемник найден

Продано легендарное здание «Центрального телеграфа», где располагалось Минкомсвязи

Kraftway сорвала госконтракт, оставив ФНС без средств защиты

Google разрешила самой себе использовать ИИ для создания оружия. Ради демократии компания готова на все

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Российские операционные системы 2024