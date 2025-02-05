ДИТ Москвы: оплатить проезд по трассе М-12 и ЦКАД теперь можно на портале mos.ru

В Москве автовладельцы теперь могут оплачивать проезд по платным участкам трассы М-12 «Восток» (Москва – Казань) и центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru. Об этом CNews сообщили представители столичного Департамента информационных технологий.

«Мы продолжаем расширять возможности сервиса «Мои платежи», чтобы горожане могли решать еще больше повседневных задач онлайн на портале mos.ru. В 2023 году пользователи портала получили возможность оплачивать проезд по проспекту Багратиона и МСД, а также пополнять лицевой счет транспондера в привычном для них интерфейсе. Теперь на mos.ru можно внести и плату за проезд по трассам М-12 «Восток» и ЦКАД. Это особенно удобно для тех, кто часто пользуется сервисом «Мои платежи» для оплаты других городских услуг», — сказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий города Москвы Владимир Новиков.

Как найти и оплатить счет за проезд по платной трассе на mos.ru

Для того, чтобы оплатить проезд по трассе М-12 «Восток», ЦКАД и проспекту Багратиона, специально искать счет не придется: в день проезда по трассе он автоматически отобразится в сервисе «Мои платежи», если пользователь указал номер автомобиля в личном кабинете портала mos.ru. Кроме того, найти счет можно с помощью виджета «Свидетельство ТС». В открывшемся окне надо указать государственный регистрационный номер автомобиля, а также серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). После этого пользователь увидит все неоплаченные счета. Информацию об автомобиле можно сохранить в профиле, чтобы в дальнейшем не вводить ее повторно. Кроме того, можно настроить подписку на получение уведомлений о новых счетах. Для этого в своем личном кабинете портала mos.ru нужно выбрать раздел «Профиль» и перейти во вкладку «Настройка подписок». В нужных категориях раздела следует отметить галочкой удобную для себя форму получения уведомлений: по электронной почте или посредством пуш-уведомлений.

Также в сервисе «Мои платежи» можно оплачивать счета за проезд по Московскому скоростному диаметру.

Как можно пополнить счет транспондера для автоматической оплаты проезда

В сервисе «Мои платежи» на mos.ru также можно пополнить лицевой счет транспондера. Это небольшое электронное устройство, которое размещается на лобовом стекле автомобиля и позволяет списывать средства за проезд по платным участкам дорог автоматически.

Лицевой счет транспондера автоматически отображается в сервисе «Мои платежи», если пользователь указал один и тот же номер телефона в профиле на портале mos.ru и в договоре с оператором платных дорог. Если номера не совпадают, добавить транспондер можно самостоятельно. Для этого в разделе «Документы и данные» следует перейти на вкладку «Транспорт», нажать «Добавить транспондер» и заполнить форму. После этого сервис автоматически сформирует шаблон для оплаты, который отобразится вместе с балансом лицевого счета в соответствующем разделе. Благодаря этому не нужно будет каждый раз вводить данные транспондера и другую информацию вручную, достаточно нажать кнопку «Пополнить». Если используется несколько транспондеров разных операторов, то по каждому из них сервис создаст свой шаблон, где будут отображаться баланс и рекомендуемая сумма для пополнения.

На данный момент водители могут пополнить на mos.ru транспондеры двух операторов платных дорог — АО «Новое качество дорог» и ООО «Объединенные системы сбора платы». Они позволяют оплачивать проезд на любых платных российских трассах и участках дорог.

Кроме того, в сервисе «Мои платежи» на mos.ru, в приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» автовладельцы могут оплачивать штрафы и счета за эвакуацию. Они автоматически отображаются в разделе «Счета к оплате», если в личном кабинете указаны данные водительского удостоверения и СТС. Также найти нужный счет можно с помощью виджета «Свидетельство ТС» в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».