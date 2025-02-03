Узнать о приаэродромной зоне можно в пару кликов на регпортале

На региональном портале запустили новый сервис, который по кадастровому номеру проверяет, попадает ли участок в приаэродромную зону. Воспользоваться сервисом можно без авторизации на портале. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Новый сервис мгновенно проанализирует кадастровый номер, и если участок попадает в зону аэродромов, то система автоматически подготовит справку об этом. В ней будут указаны все пересечения, ограничения и правила использования земель. Таким образом, буквально за несколько секунд пользователь получит выписку с необходимой информацией, подписанную электронной цифровой подписью профильного ведомства, и сможет в дальнейшем скорректировать планы на участок в зависимости от указанных рекомендаций», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Сервис «Пересечение зон аэродромов» доступен на главной странице регионального портала. Чтобы воспользоваться им, следует ввести кадастровый номер участка и нажать «Получить сведения». При этом объект должен обязательно относиться к территории Московской области. Если участок расположен в границах зон аэродромов, то в выписке будет отражена информация об этом, а также будет указано, какой именно аэродром накладывает такие ограничения.

Для проверки участка регистрация и авторизация на портале госуслуг Подмосковья не понадобится.