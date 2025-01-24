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Миллион человек воспользовались новой версией Робота «Макса»

Уже больше месяца Робот «Макс» в тестовом режиме консультирует пользователей с помощью генеративного искусственного интеллекта. Он отвечает на сложные вопросы о работе «Госуслуг» и создает пошаговые инструкции под конкретные запросы. Новую версию цифрового помощника установили более одного млн человек. Почти 70% из них продолжают ей пользоваться. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Как изменились запросы

В 3,5 раза выросло количество сложных вопросов. Для ответа на них недостаточно найти подходящую услугу, «Макс» должен полноценно проконсультировать пользователя.

В три раза увеличилось число уникальных запросов. То есть люди искали на портале ответы на те вопросы, которых не задавали раньше.

О каких услугах задают вопросы чаще всего

Запись на прием к врачу. Единое пособие на детей и беременных женщин. Выписка из электронной трудовой книжки. Регистрация по месту жительства. Регистрация транспортного средства.

Робот «Макс» создан, чтобы отвечать на вопросы про «Госуслуги». Но иногда он может поболтать на отвлечённые темы. Этим навыком цифрового помощника воспользовались около двух тыс. человек.

О чем еще спрашивают Робота «Макса»

«Как дела?» — самый популярный вопрос Роботу «Максу». «Как готовить жареных шмелей?» — самый необычный рецепт, который пытались узнать пользователи.

«Сколько ног у лошади?» — спросили у Робота «Макса» 184 человека. Самому молодому из них 26 лет.

Как подключить новую версию

Для перехода в beta-версию авторизуйтесь на Госуслугах и в диалоге с Роботом «Максом» нажмите на переключатель вверху экрана. Чтобы переключатель появился в мобильном приложении, обновите его до последней версии. Оценивайте ответы — это помогает Максу учиться быстрее.

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