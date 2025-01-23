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При содействии Сбербанка в Чувашии внедрили Process Mining в госуправление

Сразу три кейса использования инструментов процессной аналитики в государственном управлении представил Дмитрий Харитонов, директор АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики». Он рассказал, как эта технология применяется в МФЦ Чувашии, региональном центре закупок и централизованных бухгалтериях муниципальных образований. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

По словам Дмитрия Харитонова, в МФЦ использование инструмента Process Mining (PM) от Сбербанка позволило определить самые востребованные услуги и сроки их оказания, понять нагрузку на каждое отделение, обозначить этапы предоставления услуг и выявить процессы, которые не приводят к нужному результату и должны быть скорректированы.

В закупочной деятельности благодаря PM-подходу удалось определить длительность оформления документов по закупкам, представить в виде графа реальный маршрут прохождения заявки на закупку и выявить потенциал для оптимизации нагрузки на сотрудников.

Также, в централизованных бухгалтериях Process Mining дал возможность выделить основные типы выполняемых операций, проанализировать своевременность выполнения процессов обработки документов и определить длительность работы с документами.

Дмитрий Харитонов, директор АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики»: «Внедрив Process Mining, мы проанализировали работу государственного сектора и уже получили целый ряд положительных эффектов. Теперь у нас есть целевая архитектура, которая позволяет наблюдать за шагами процесса и их метриками. Мы поняли, что возможности технологии намного шире, чем нам казалось, и планируем внедрить её и в остальные сферы государственного управления».

Мария Гуртученко, старший управляющий директор, начальник Управления аналитики по расходам и Process Mining Сбербанка: «Использование Process Mining набирает обороты, и мы помогаем нашим клиентам и партнёрам внедрять эту технологию, направленную на повышение производительности труда, снижение трудозатрат и издержек в любых процессах. Перспективы и потенциал PM очень велики, причём не только в коммерческой деятельности, но и в государственном секторе, ведь в этом сегменте тоже немало сложных и многокомпонентных процессов, результат которых напрямую отражается на качестве жизни, благополучии и благосостоянии миллионов россиян. Поэтому мы с удовольствием оказали Правительству Чувашии всю необходимую экспертную, организационную и методическую поддержку по внедрению нашего продукта PM».

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