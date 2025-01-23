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19 000 студентов СВФУ смогут общаться с деканатом через единый центр заявок

В Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова (СВФУ) внедрили цифровой сервис для быстрого и удобного взаимодействия сотрудников, обучающихся и администрации вуза. Особенностью проекта стала интеграция портала с Directum RX.Об этом CNews сообщили представители Directum.

Компания «СофтСноу», бизнес-партнер Directum, завершила проект внедрения сервиса Univer Online. Компания разработала его специально для вузов, чтобы наладить связь между студентами и преподавателями в части документации. Интеграция сервиса с Directum RX позволила перевести весь процесс работы с запросами студентов в цифровой формат — от подачи заявки до выдачи необходимой справки.

Теперь с помощью модуля «Центр заявок» студенты могут без визита в деканат решить вопросы по стипендии или получить документы об образовании. А еще: оформить академический отпуск, восстановиться или отчислиться; вернуть средства за обучение и проживание; заверить договоры об обучении; оформить документы для командировок и стажировок; разработать индивидуальный график обучения.

Доступ к сервису можно получить из мобильного приложения. Благодаря интеграции с Directum RX заявки оперативно поступают на обработку. Сотрудники легко и быстро выполняют все операции в системе. Это экономит время и делает процесс взаимодействия между студентами и администрацией университета удобнее и эффективнее. Теперь запросы студентов по документам можно решать без задержек, а ошибиться в деталях невозможно.

Петр Иванов, проректор по цифровому и технологическому развитию СВФУ: «Все поставленные задачи по проекту были выполнены в срок и на высоком уровне. В следующем году планируем расширить использование функций системы Univer Online для дальнейшего развития цифровых сервисов экосистемы СВФУ».

Вуз использует продукты Directum еще с 2011 г. Электронный документооборот и цифровое взаимодействие уже охватывает много задач и внутренних процессов. Университет стремится соответствовать современным тенденциям и реализует свою цифровую экосистему. Ее цель — стать полноценным инструментом коммуникации всех участников образовательного процесса.

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