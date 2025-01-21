Новая онлайн-услуга для опекунов появилась на портале госуслуг Подмосковья

Теперь опекун или попечитель совершеннолетнего лица может подать ежегодный отчет в электронном виде через региональный портал. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Подмосковье оцифрована еще одна услуга. Направить ежегодный отчет об имуществе теперь можно без личного посещения органа опеки и попечительства. Помимо этого, в рамках услуги появилась возможность совместной подачи отчета опекуном и подопечным. Когда опекун заполняет онлайн-форму заявления, подопечный получает ссылку на электронное согласие в личном кабинете на региональном портале», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Опекуны совершеннолетних ежегодно должны сдавать отчет о хранении, использовании имущества подопечного и об управлении этим имуществом. Такой отчет необходимо подавать до 1 февраля года, который следует за отчетным. Например, отчитаться за 2024 г. год нужно не позднее 1 февраля 2025 г. Кроме того, в случае, если опекуна освобождают от его обязанностей, отчет об имуществе нужно предоставить в течение трех дней.

Услуга «Отчет опекуна (попечителя) совершеннолетнего» доступна на региональном портале. Чтобы оформить заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить подтверждающие документы.

Услуга предоставляется бесплатно. Ответ будет направлен в личный кабинет.