Девять ИБ‑решений «Солара» включены в «Банк технологий» Москвы

В 2024 г. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы включил в портфель технологий для столичного бизнеса и госсектора решения ГК «Солар» в области сетевой безопасности, защиты данных, управления доступом, безопасной разработки, защиты от целенаправленных атак и др. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Банк технологий — реестр технологических решений, используемых в промышленности и способствующих повышению эффективности производства через внедрение процессов цифровизации и автоматизации. Реестр — это один инструментов поддержки предприятий Москвы в освоении технологий «Индустрии 4.0», а также формирование условий для сотрудничества с надежными поставщиками технологий. «Банк технологий» объединяет технологические решения, которые способствуют росту эффективности производства. На начало 2025 г. в реестре представлены 520 решений от более 100 российских разработчиков. Основными заказчиками российских ИБ‑решений выступают госсектор, ритейл, финансовые организации, медиахолдинги, промышленные, энергетические, ИТ-компании и телеком-операторы.

«Москва — город высокотехнологичной цифровизированной промышленности. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица активно поддерживает индустриальный сектор. Так, для московских промпредприятий работает бесплатный сервис «Банк технологий», который помогает сэкономить время и в кратчайшие сроки подобрать необходимые современные разработки для цифровизации и автоматизации производства», — сказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности.

В реестр «Банк технологий» вошли DLP-платформа Solar Dozor, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, решение для контроля доступа пользователей в интернет Solar webProxy. В пул решений также внесены технологии по управлению доступом: IdM-система Solar inRights, платформа для управления привилегированным доступом Solar SafeInspect и решение Solar DAG для мониторинга доступа к конфиденциальной информации Solar. В сегменте безопасной разработки представлен российский анализатор кода приложений Solar appScreener. В реестр также вошли технологии «Солара» в области мониторинга эффективности рабочего времени сотрудников и защиты рабочих станций от целенаправленных атак.

«Включение в реестр «Банк технологий» — это важный знак качества и доверия к экспертизе и опыту группы компаний «Солар» со стороны Правительства Москвы. В портфель решений по кибербезопасности вошли разработки, которые продемонстрировали свою эффективность в составе комплексных проектов и при внедрении в действующие ИТ-инфраструктуры. Мы открыты для сотрудничества с московскими компаниями и госорганизациями по проектированию архитектуры ИБ, внедрению решений из реестра и других разработок компании и взаимодействию по сервисной модели», — сказала Елена Черникова, руководитель направления по работе с государственными структурами ГК «Солар».

Решения «Солара» соответствуют требованиям для проектов по импортозамещению и работы в условиях высоконагруженной ИБ-инфраструктуры крупных и географически распределенных компаний. Так, технологии Solar NGFW, Solar Dozor, Solar webProxy, Solar appScreener, Solar inRights и Solar SafeInspect прошли сертификацию по четвертым классам защиты, уровню доверия и техническим условиям ФСТЭК России, включены в реестр отечественного ПО Минцифры России. Они могут использоваться на объектах КИИ и в организациях с повышенными требованиями к кибербезопасности.