Дмитрий Григоренко: мы меняем подход к оценке эффективности работы госорганов в сфере ИТ

Утверждены новые показатели оценки эффективности цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств. Соответствующие решения приняты на заседании подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации госуправления под председательством заместителя председателя Правительства – руководителя аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.

В прошлом году федеральные органы исполнительной власти установили «исторический максимум» по кассовому исполнению бюджета на ИТ-расходы. Данный показатель составил 99,7%.

Дмитрий Григоренко отметил, что в новом году помимо бюджетной дисциплины федеральным госорганам предстоит усилить работу по выполнению ведомственных программ цифровой трансформации. Для достижения данной цели разработаны новые показатели оценки эффективности работы министерств и ведомств по этому направлению. Так, например, будет учитываться предоставление услуг в электронном виде по принципу «жизненные ситуации», переход на отечественное программное обеспечение, внедрение сервисов и решений с искусственным интеллектом, поддержание информационной безопасности.

«У нас на портале «Госуслуг» уже более 1,6 тыс. услуг, и их нужно сформировать в сценарии «жизненных ситуаций». Оказание услуг – это наш приоритет. Наравне с этим мы должны внедрять в экономику и социальную сферу искусственный интеллект, потому что он ускоряет все процессы и делает их более эффективными. Это очень трудоемкая задача, которая включает в себя изменение логики процессов и регламентов, но это надо делать», – сказал Дмитрий Григоренко.

По словам председателя комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных», губернатора Московской области Андрея Воробьева, корректировать необходимо и подход к оценке эффективности работы регионов. Оцениваться должны объективные показатели с учетом специфики каждого субъекта Российской Федерации.

«Исходные позиции уровня цифровизации некоторых регионов значительно выше, и это надо учитывать для объективности оценки. Все 89 территорий ставить в один ряд некорректно. Логичнее индивидуально подходить к каждому и рейтинговать по трансформационным изменениям – новациям. Стоит сформировать их по «лигам», группам – с примерно одинаковым уровнем цифровизации и похожими приоритетами. И в дальнейшем принимать это ранжирование во внимание как при оценке работы, так и при постановке задач», – сказал Андрей Воробьев.

Также на заседании подкомиссии были утверждены перечни приоритетных государственных систем. В том числе топ-10 новых федеральных ГИС. Например, цифровые платформы «Здравоохранение» и «Умный город», Кадровая платформа, Единая система обработки больших данных и платформа противодействия кибермошенничеству. По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, эти перечни лягут в основу реестра ИТ-расходов всех федеральных министерств и ведомств.