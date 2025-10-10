В России создан цифровой двойник всего населения страны

Цифровым «двойником» населения назвали разработчики созданный ими ИИ-сервис, который позволяет делать демографические и экономические прогнозы на основе обезличенных данных о каждой квартире каждого дома в каждом из 85 регионов России.



Цифровой двойник для прогнозирования

Специалисты Самарского университета им. Королева и самарской компании «Самис» создали цифровой «двойник» населения России, сообщили ученые на сайте университета. Интернет-сервис объединяет и анализируют с помощью нейросетей актуальные данные о населении практически всех городов, поселков, районов и сел страны.

Разработка позволит прогнозировать будущее развитие того или иного населенного пункта исходя из происходящих и ожидаемых изменений в экономике, демографии, инфраструктуре.

«По нашим расчетам, можно спрогнозировать варианты развития той или иной территории примерно лет на пять вперед. Загрузив необходимые данные, можно получить прогноз, как, например, повлияет на жизнь города строительство нового микрорайона или промышленного предприятия», — сказал Андрей Чернов, руководитель направления геоданных Самарского университета им. Королева и компании «Самис».

freepik Со всей России новый сервис собирает информацию, которую обрабатывает нейросеть

Проект реализован в сотрудничестве с Центром компетенций НТИ «Геоданные и геоинформационные технологии», созданным на базе Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК).

Уровень детализации

В сервисе отображаются и обрабатываются данные как в целом по региону, так и по конкретному дому. Это обновленная модель созданной несколько лет назад системы, которая раньше включала только города с населением свыше 100 тыс. человек.

«Сейчас впервые подготовлена цифровая модель, охватывающая как крупные населенные пункты, так и совсем малые, например, поселки и деревни, где могут проживать всего лишь несколько десятков человек», — рассказал Чернов. По его словам, в базу данных включены практически все населенные пункты 85 регионов России.

Отличие от других моделей — гораздо большая детализация, в границах конкретных отдельных зданий, что «дает новые возможности для более глубокого анализа и принятия более точных управленческих решений по развитию территории», подчеркнул Чернов.

Это поможет, например, властям определить, где лучше построить новую школу, детсад или поликлинику; а бизнесменам — где открыть новый магазин или пункт выдачи заказов маркетплейса.

Источники данных

Обезличенные данные в систему поступают из различных официальных источников и баз данных. Учитывается несколько десятков видов информации — количество квартир, количество жителей, информация о здании, например, его техническое состояние, год постройки, этажность, средняя стоимость квадратного метра в квартирах и так далее, отметили разработчики.

Цифровой «двойник» населения работает на технологической базе электронного сервиса «Робот-картограф», также совместно созданного Самарским университетом и «Самис», которая производит цифровую картографическую продукцию, обрабатывает космические снимки. «Робот-картограф» использует геоданные и адреса из множества источников, в том числе из Единого государственного реестра недвижимости.