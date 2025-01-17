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Приоритеты научно-технологического развития Индии (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ проанализировал объемы и структуру инвестиций в сектор исследований и разработок одной из самых быстрорастущих экономик мира. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Справочно: Общий бюджет Индии на 2024/25 гг. (финансовый год длится с первого апреля по 31 марта) составляет 48,2 трлн рупий (57,3 трлн руб.).

Главные выводы

Из общего объема госрасходов, запланированных на 2024/25 гг., ведомства научно-технологического профиля аккумулируют средства в размере 1,1 трлн рупий (1,3 трлн руб.), что составляет 2,4% бюджета. Примерно две трети из них приходятся на программы в области науки и технологий (20,2% — на исследовательские гранты и стипендии, 44,9% — на инициативы по поддержке высокотехнологичного производства), еще треть — на административные и прочие расходы.

В рамках текущего бюджета правительство Индии увеличило расходы на науку и технологии на 14,2%. Наибольший прирост финансирования отмечен в областях возобновляемых источников энергии (+86,9%), электроники (+32,6%) и фармацевтики (+2,4%). Перераспределение бюджетных средств привело к сокращению финансирования биотехнологий (-15,3%), наук о Земле (-7,8%) и атомной энергетики (-4%).

В топ-5 по объемам финансирования исследовательских программ входят Министерство по атомной энергии (22%), Министерство электроники и информационных технологий (19,3%), Министерство новых и возобновляемых источников энергии (16,8%), Министерство космических исследований (11,6%) и профильное Министерство науки и технологий (7,1%), отвечающее за развитие новых научных и технологических направлений в стране. Другие ведомства координируют еще ряд исследовательских программ в отдельных секторах (тяжелой промышленности, медицине и т.д.).

Индия делает ставку на локализацию производства и поддержку полного инновационного цикла в таких приоритетных областях, как ИИ, био- и квантовые технологии, чистая энергия. Для привлечения частных инвестиций в сферу науки и технологий расширены программы налоговых льгот и грантов для высокотехнологичных компаний и стартапов.

Виталий Дементьев, заведующий отделом правовых исследований в сфере науки и инноваций ИСИЭЗ НИУ ВШЭ: «Доли расходов на исследования и разработки (ИР) в общем объеме расходов федерального бюджета в Индии и России примерно сопоставимы (2,4% и 2,68% соответственно), так же, как и структура затрат на науку: в обеих странах делается акцент на технологиях в энергетике, электронике, космосе, биотехнологиях, медицине и промышленности. При этом в ряде направлений Индия поддерживает технологии преимущественно на поздних стадиях зрелости, что говорит, скорее, о локализации производств, а не их импортозамещении. Это касается, прежде всего, атомной энергетики, химии, робототехники и станков, аккумуляторных батарей, где гранты на НИОКР практически отсутствуют. В других областях (биотехнологии, ИИ и квантовые технологии, чистая энергетика, новые материалы и др.) осуществляется поддержка всего цикла ИР, причем по некоторым из них есть специальные исследовательские программы».

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