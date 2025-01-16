С Promt Translation Factory учатся работать студенты Алтайского государственного университета

Российская CAT-система Promt Translation Factory установлена на новые компьютеры в Цифровой лаборатории отраслевого перевода Алтайского государственного университета (АлтГУ). Еще один вуз стал участником Академической программы Promt для российских образовательных учреждений. Об этом CNews сообщили представители Promt.

Promt Translation Factory (PTF) – это российская многопользовательская платформа для профессионального перевода. Решение позволяет выполнять любые масштабные проекты по переводу – от локализации сайтов до перевода технической и проектной документации любого объема. В Promt Translation Factory в единый процесс объединены память перевода (Translation Memory), глоссарии и базы терминов (Term Base), модули машинного перевода Promt, которые вместе обеспечивают высокую эффективность выполнения переводческих проектов. Решение вышло на российский рынок осенью 2023 года и сегодня спешно применяется в работе компаний банковского, нефтегазового и других секторов.

Юлия Епифанцева, директор по развитию компании Promt: «Внедрение Promt Translation Factory в учебный процесс позволяет студентам научиться работать с современной CAT-системой до получения диплома. Это конкурентное преимущество на рынке труда. Навыки управления переводческими проектами, перевода текстов в многопользовательском режиме, работы с памятью перевода и терминологическими базами, постредактирования пригодятся молодым специалистам в профессиональной деятельности. Профессия переводчика трансформируется, умение применять цифровые инструменты в переводческой деятельности становится важным конкурентным преимуществом на рынке труда. Цель Академической программы Promt – способствовать подготовке высококвалифицированных кадров для отрасли. Принять участие в программе может любое государственное или частное образовательное учреждение, имеющее лицензию на образовательную деятельность».

Осваивать новейшее российское ПО для профессиональных переводчиков в АлтГУ будут студенты, проходящие обучение по направлению 45.03.02 Лингвистика. Перевод и переводоведение (профиль), и магистранты направления 45.04.02 Лингвистика. Отраслевой перевод (профиль). Компания Promt передала АлтГУ лицензию на многопользовательскую платформу Promt Translation Factory и модели машинного перевода для русского, английского, немецкого, французского, испанского и китайского языка, а также модули специализированных моделей отраслевого перевода («Техника», «Бизнес», «Медицина и фармацевтика», «Информационные технологии»).

Научный руководитель проекта, доктор филологических наук, профессор кафедры лингвистики, перевода и иностранных языков ИГН АлтГУ Виктория Карпухина: «На сегодняшний день ПО такого уровня имеют далеко не все вузы Сибири, а для Алтайского края оно уникально. Данная система включает не только нейросетевой перевод, но и переводческую работу, которая заключается в постредактировании, чему мы и будем учить студентов. Это позволит нам выполнять очень качественные переводческие заказы, которые, я уверена, в ближайшем будущем также сможет осуществлять наша цифровая лаборатория».