CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Учителя Подмосковья будут проходить аттестацию быстрее

На портале госуслуг Московской области ускорили аттестацию педагогических работников с 90 календарных дней до 30 рабочих. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«После успешного прохождения аттестации и присвоения категории учителя начинают получать надбавки к окладу. Оптимизация электронной услуги позволяет ускорить этот процесс, благодаря чему результаты станут известны значительно раньше. Таким образом, доплата назначается быстрее», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Аттестация – это способ подтверждения навыков и опыта учителя. Для ее проведения необходимо подать на региональном портале госуслуг заявление о присвоении первой или высшей квалификационной категории. Также можно аттестоваться на педагога-наставника и педагога-методиста.

Онлайн-услуга доступна в разделе «Образование» – «Подтверждение квалификации и документов об образовании» – «Квалификация специалистов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создание систем безопасности: можно ли говорить о готовности КИИ к современным угрозам ИБ?

Из-за хакерской атаки северная столица может остаться без новых серверов

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Рунет пережил тотальный сбой, после которого начал работать YouTube

10 самых ожидаемых событий в сфере ИТ и телекома в 2025 г. Выбор CNews

США запретили ездить по своим дорогам автомобилям с бортовыми ИТ-системами российского и китайского производства

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Российские операционные системы 2024