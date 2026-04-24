ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора, готовившийся через Telegram

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении руководителей Роскомнадзора, который планировалось осуществить путем подрыва автомобиля. При задержании один из террористов был убит. ФСБ утверждает, что террористы были завербованы спецслужбами Украины с целью срыва мероприятий по блокировке Telegram и нелегальных VPN-сервисов.

Попытка покушения на руководство Роскомнадзора

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о предотвращении террористического акта в отношении руководителей Роскомнадзора. Теракт был предотвращен 18 апреля 2026 г., его планировалось провести путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства.

В результате проведенных ФСБ мероприятий было задержано семь «сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram», участвовавших в подготовке указанного преступления. Задержания происходили в Москве, Ярославле, Уфе и Новосибирске.

«Главарь террористической группы — житель Москвы 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован», — сообщили в ФСБ.

«В ходе обысков у террористов изъяты СВУ (самодельное взрывное устройство) массой 1 кг, граната Ф-1, пистолет ПМ (пистолет Макарова) с приспособлением для бесшумной стрельбы, два газовых пистолета, рации, неонацистская атрибутика и символика украинских военизированных формирования, а также инструкций по вступлению в состав запрещенной в Российской Федерации украинской террористической организации», — рассказали в ФСБ.

В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств, решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к террористическому акту. Сообщений от Роскомнадзора по данному вопросу не поступало, в пресс-службе ведомства к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Как украинские спецслужбы пытаются сорвать блокировку Telegram и VPN-сервисов

«Поступающая в ФСБ информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений», — говорится в сообщении ФСБ.

Уполномоченным органом власти по осуществлению блокировки и недопущению ее обхода за счет использования VPN-сервисов является Роскомнадзор. «В настоящее время в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, а также членов изо семей поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции, готовятся террористические акты», — рассказали в ФСБ.

Использование Telegram для вербовки террористов и экстремистов

В ФСБ добавили, что «противников давно применяется глобальная система воздействия через интернет для радикализации российских подростков и молодежи, навязывается правовой нигилизм, ненависть к людям, тяга к насилием кассовый убийствам и совершению суицида». Так, в 2018 г. в ходе нападения на Политехнический колледж в г. Керчь (Республика Крым), осуществленного при координации украинского куратора, погибло 20 человек, 67 были ранено. С указанного времени совершено 20 нападений на российские образовательные учреждения, в результате которых 57 человек погибли, 203 — ранены. На стадии подготовки пресечены 306 вооруженных нападений.

Популярные иностранные мессенджеры и некоторые интернет-ресурсы используются украинскими спецслужбы для вовлечения граждан России, прежде всего из молодежной среды, в противоправную деятельность, а также для реализации мошеннических схем и вымогательства денежных средств, добавили в ФСБ.

При этом администраторы интернет-групп, распространяющих идеи насилия, зачастую являются и модераторами так называемых сват-сообществ, через которых противники продолжает попытки дестабилизации деятельности органов государственной власти и правоохранительных структур путем массовых рассылок ложных угроз террористического характера, а также популяризации деструктивных идей среди российской молодежи, отметили в ФСБ.

В 2025 г. было привлечены к уголовной ответственности 84 администратора и участника сват-сообществ, причастных к направлению более 2,5 тыс. ложных сообщений и минировании российских объектов. С начала 2026 г. задержаны 118 администраторов SIM-боксов, задействованных в мошеннических преступлениях против россиян.

Как в России вводятся ограничения на мессенджеры

Летом 2025 г. заблокировал возможность осуществления звонков в мессенджерах WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) и Telegram. С конца 2025 г. Роскомнадзор начал поэтапную блокировку WhatsApp, вследствие чего мессенджер вскоре стал практически недоступен. С начала 2026 г. началась поэтапная блокировка Telegram: с начала она коснулась медиафайлов, к апрелю 2026 г. мессенджер также стал практически недоступен.

Власти также принимают меры и в отношении VPN-сервисов, которые позволяют обходить блокировки. По данным Forbes, в марте 2026 г. Минцифры провело совещание с руководителями крупнейших телекоммуникационных и интернет-компаний, на которых обсуждались меры по противодействию VPN, После этого Wildberries и Ozon стали блокировать пользователей с включенным VPN. По данным РБК, телекоммуникационные компании также договорились о моратории на расширение трансграничных интернет-каналов, так как трафик VPN идет через них.

Уголовное дело в отношении Павла Дурова

В марте 2026 г. основатель Telegram Павел Дуров сообщил в своем канале, что в отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в содействии террористической деятельности. Позднее он продемонстрировал копию повестки, которая была направлена в почтовый ящик его квартиры в Санкт-Петербурге, где он обозначен как «подозреваемый».

О возбуждении уголовного дела в отношении Дурова сообщали также «Комсомольская правда» и «Российская газета». Соответствующие статьи в этих изданиях вышли с пометкой «по материалам ФСБ».

Криминальный мир в Telegram

Согласно упомянутым публикациям, с 2022 г. ФСБ предотвратило 475 террористических актов в отношении военнослужащих, представителей власти, лидеров мнений, а также объектов промышленности, топливно-энергетической, транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, подготовка которых осуществлялась через Telegram. На стадии подготовки были пресечены 183 теракта и вооруженных нападений на образовательные учреждения и 61 массовое убийство, планируемое участниками каналом и чатов Telegram.

Было задержано свыше 2,5 тыс. сторонников террористических организаций. При этом украинские спецслужбы с помощью мессенджера координировали 189 терактов и вооруженных нападений в отношении военнослужащих, представителей власти, журналистов, военкоров, лидером мнений, сотрудников и учащихся образовательных учреждений, а также поджоги зданий органов власти, военкоматов и других объектов.

Издания утверждали, что Telegram использовался при подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 г., убийств общественных деятелей Дарьи Дугиной и Максима Фомина (псевдоним Владлен Татарский), девяти высокопоставленных российских военнослужащих и покушений на еще четырех лиц, включая замглаву Главного управления Генерального штаба ВС России Владимира Алексеева.

Игорь Королев

