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«Аквариус» предоставил свои устройства для прямой линии с Президентом России

Моноблоки, клавиатуры и мышки Aquarius в белом исполнении использовались в пресс-центре для обеспечения работы аккредитованных СМИ на площадке. Журналисты могли создавать контент по итогам пресс-конференции и отправлять его в свои редакции.

Оборудование было передано организатору мероприятия - ФГУП «ГлавНИВЦ УДП РФ». Это 55 комплектов моноблоков Aquarius AQone T907 с клавиатурой и мышкой, главным требованием к которым были компактность, высокое разрешение экрана и возможность работать с большими объемами информации.

«Мы были рады предоставить для работы пресс-центра во время прямой линии с Президентом России российские устройства, способные обеспечить безопасность передачи данных, бесперебойную работу оборудования и комфортные условия для людей, работающих на прямой линии. Выступление Президента России – событие национального масштаба. Поэтому нашей целью было помочь организовать мероприятие на должном уровне: без малейших сбоев, предусмотрев все возможные риски», – сказал председатель совета директоров «Аквариуса» Алексей Калинин.

Специалисты ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента России обеспечили мероприятие полным покрытием площадки Wi-Fi, совместно с «Аквариусом» организовали бесперебойную работу пресс-центра и журналистов. Также прямая линия сопровождалась синхронным переводом для гостей из других государств, а телевизионный сигнал с пульта ВГТРК передавался на мультимедиа-системы в Гостином дворе.

Прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным прошла 19 декабря 2024 г.

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Компания «Аквариус» – российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений. В 2024 г. отмечает 35 лет со дня основания. Системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности. Имеет два производственных комплекса в городах Шуя (Ивановская область) и Тверь, мощность которых до конца 2025 г. составит 2,5 млн устройств в направлениях: клиентские устройства, серверы, системы хранения данных и телеком-оборудование. Также предлагает решения в области виртуализации данных, корпоративной мобильности и информационной безопасности.

ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента России – предприятие, имеющее 30-летний опыт работы по обеспечению деятельности Президента России, а также опыт реализации проектов по техническому обеспечению проведения мероприятий на высшем государственном уровне, включая прямую линию Президента России.

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