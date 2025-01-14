Рунет пережил тотальный сбой, после которого начал работать YouTube

Российский интернет пережил кратковременный сбой. Причины могли быть связаны с настройкой Роскомнадзором оборудования для контроля интернет-трафика. В ходе сбоя некоторые ресурсы, например, сайт Президента России и Telegram, продолжили работать, а после сбоя у некоторых пользователей стали открываться заблокированные сайты, например, YouTube.

Краткосрочный сбой в российском интернете

В российском интернете произошел сбой. Как свидетельствуют данные сервиса мониторинга сбоев от компании Brand Analytics, после 17:00 по московскому времени начали наблюдаться жалобы на работу различных интернет-провайдеров и интернет-сервисов. Пик жалоб пришелся на 17:30, к 19:00 проблемы были решены.

Жалобы поступали от пользователей абсолютного большинства проводных и мобильных интернет-пройвадеров.

Также пользователи жаловались на работу мессенджеров WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) и Telegram, а также социальной сети «Вконтакте». Корреспондент CNews в указанный промежуток времени заметил неполадки в работе сервисов «Яндекс» и Google.

Фото: natanaelginting / FreePik После тотального сбоя в Рунете стал работать YouTube

Согласно графику работы MSK-IX (крупнейшей в Рунете точка обмена трафиком), сбой начался в 17:05 - тогда объем трафика, проходящегося через площадку, упал с 5,6 Тбит/с до 3,6 Тбит/с, то есть падение составило 35%. К 18:05 трафик восстановился.

Официальная версия

Пресс-служба Роскомнадзора подтвердила агентству «Интерфакс» факт «кратковременного нарушения связности между сетями операторов». Проблема была решена специалистами подведомственного Роскомнадзора Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), отвечающего за контроль маршрутов интернет-трафика.

«Сетевая связность - это степень взаимодействия между сетями разных операторов, а также количество маршрутов и промежуточных узлов для интернет-трафика», - пояснили в Роскомнадзоре. Пресс-службы «Вымпелкома» и «Мегафона» заявили, что проблемы происходили по независящим от операторов причинам.

В то же время, как отмечает депутат Госдумы Антон Горелкин, во время сбоя некоторые ресурсы продолжали открываться, например, «Вконтакте» и Telegram. Пользователи Telegram во время сбоя действительно переписывались друг с друго и обсуждали сложившиеся технические проблемы, некоторые из них свидетельствовали, что, кроме Telegram, у них ничего не открывается.

Заблокированные сайты неожиданно стали открываться

В 2019 г. в России был принят закон «О суверенном интернете», согласно которому все интернет-провайдеры обязаны установить у себя оборудования ТСПУ (технические средства противодействия угрозам). За работу ТСПУ отвечает Роскомнадзор и его подразделения - ЦМУ ССОП и ГРЧЦ (Главный радиочастотный центр).

Автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин отмечает, что у некоторых пользователей стали открываться запрещенные ресурсы, например, видеохостинг YouTube.

По данным Кулина это связано с тем, что некоторые региональные филиалы ГРЧЦ отключили ТСПУ и пустили трафик в обход фильтров. Сообщалось также, что перестал работать один из самых «современных» протоколов VPN - Vless reality, В то время как более «старые» протоколы VPN, например, L2TP и WireGuard (ранее был заблокирован Роскомнадзором) вновь стали работать.

Мнения экспертов

Аналитик Алексей Бойко отмечает, что случившаяся проблема находится не на операторской части сетей связи. «Это какая-то ошибка в настройках оборудования, развернутого в рамках «защиты Рунета», - Судя по доступности VPN, временно был включен режим «bypass» на оборудовании контроля интернета и трафик пошел практически без фильтрации». «Такая авария - неизбежная плата на выбранный подход централизованного контроля интернета в России», - подытожил аналитик.

Telegram-канал «На связи Техническая поддержка» отмечает, что если бы сбой касался какого-то конкретного интернет-сервиса, то проблемы с доступом к нему наблюдались бы в разных странах мира. Но такого не было зафиксировано. Если же проблема была бы на стороне интернет-провайдер, то часть сервисов не работала бы только в сети этого провайдера.

Когда же у разных провайдеров происходит одна и та же проблема, то речь идет о сбое на стороне ТСПУ, полагают авторы Telegram-канала. По их мнению, произошло некорректное обновление настроек ТСПУ, что и вызвало сбой. После отката настроек проблема исчезла.

Авторы Telegram-канала добавляют, что что обновленные настройки ТСПУ выглядели как «белый список»: открывалось только ограниченное число ресурсов, например, «Вконтакте», «Дзен» (также принадлежит «Вконтакте») , сайт Президента России и некоторые интернет-банки.

Продолжал работать и Telegram, так как, в отличие от веб-сайтов, он использует не протоколы HTTP/HTTPS, а собственный протокол MTProto. Тот факт, что после восстановления связи у некоторых пользователей стали открываться запрещенные ресурсы наподобие YouTube и мессенджеры Discord, авторы Telegram-канала объясняют тем, что провайдеры пустили трафик в режиме bypass (в обход ТСПУ).

Какие сбои были в Рунете в 2024 году

В начале 2024 г. Рунет пережил два крупных сбоя. 30 января на некоторое время перестали открываться сайты в доменной зоне .ru. Причиной стали ошибки в работе протокола DNSSEC - расширения протокола DNS, отвечающего за соответствие доменов IP-адресам.

27 февраля на некоторое время были перебои в работе мессенджеров Telegram WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) и Viber, а также видеохостинг YouTube (Viber и YouTube в конце 2024 г. были заблокированы в России). Причиной стали работы Роскомнадзора по противодействию распространения запрещенной информации.

В конце 2024 г. стало известно о намерение Роскомнадзора провести учения по отработке сценариев отключения российского сегмента интернет от глобального. После этого в республиках Северного Кавказа наблюдались перебои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) и других сервисов.