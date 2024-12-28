Девять тысяч предприятий лесной отрасли зарегистрировались в госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС»

Девять тыс. предприятий лесной отрасли зарегистрировались в личном кабинете платформы мониторинга транспорта на основе «ЭРА-ГЛОНАСС». Сервис позволяет удаленно подключить лесную технику к госинформсистеме для последующей онлайн-передачи данных о движении во ФГИС Лесного комплекса. Владельцы транспортных средств такой категории получили свыше тридцати одной тысячи сим-карт АО «ГЛОНАСС» для установки в аппаратуру спутниковой навигации. При этом большая часть компаний начала регистрироваться только во второй половине декабря – количество таких обращений увеличилось десятикратно по сравнению с их числом в ноябре. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

По словам управляющего директора по развитию продуктов мониторинга и интернета вещей АО «ГЛОНАСС» Дмитрия Рубцова, получив сим-карты более месяца назад, ряд отраслевых предприятий не спешат их идентифицировать и передавать данные во ФГИС Лесного комплекса.

«На сегодня более 80% от количества полученных сим-карт установлены, но не идентифицированы финально пользователями, что не обеспечивает необходимое завершение процедуры для передачи данных и финальную идентификацию во ФГИС Лесного комплекса. В декабре мы зафиксировали более чем десятикратный рост числа заявок на регистрацию от представителей лесопромышленного комплекса. Ежедневно получаем более 400 новых заявок. Мы рекомендуем не откладывать установку сим-карт и все регистрационные процедуры», – сказал Дмитрий Рубцов.

Для регистрации и подключения лесной техники к «ЭРА-ГЛОНАСС» достаточно пройти шесть простых шагов: купить у российских производителей и установить аппаратуру спутниковой навигации с учётом рекомендации выбирать оборудование с предустановленной сим-картой сети связи АО «ГЛОНАСС»; заключить с использованием электронного документооборота договор с АО «ГЛОНАСС» о передаче навигационных данных во ФГИС Лесного комплекса, идентификации аппаратуры и на услуги связи; в партнерской сети АО «ГЛОНАСС», представленной во всех регионах России, получить сим-карту, установить в аппаратуру и зарегистрировать на портале «Госуслуг»; оплатить услуги по договору; идентифицировать установленную аппаратуру самостоятельно по инструкции на сайте АО «ГЛОНАСС» или также обратиться к партнёрам компании-оператора «ЭРА-ГЛОНАСС»; идентифицировать лесную технику на портале ФГИС Лесного комплекса.

Требования законодательства по передаче данных о движении лесной техники во ФГИС Лесного комплекса вступают в силу с первого января 2025 г. Помимо мониторинга лесовозной, лесозаготовительной техники для контроля оборота древесины к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» будет подключена и лесопожарные транспортные средства. Это позволит в случае обнаружения возгораний в лесах оперативно направить технику, которая находится ближе всего к очагу пожара.

В течение 2024 г. Рослесхоз, Минпромторг России совместно АО «ГЛОНАСС» провели эксперимент по интеграции ФГИС Лесного комплекса с «ЭРА-ГЛОНАСС». Проект подтвердил эффективность и готовность использования действующей госинформсистемы.