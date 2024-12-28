CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Девять тысяч предприятий лесной отрасли зарегистрировались в госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС»

Девять тыс. предприятий лесной отрасли зарегистрировались в личном кабинете платформы мониторинга транспорта на основе «ЭРА-ГЛОНАСС». Сервис позволяет удаленно подключить лесную технику к госинформсистеме для последующей онлайн-передачи данных о движении во ФГИС Лесного комплекса. Владельцы транспортных средств такой категории получили свыше тридцати одной тысячи сим-карт АО «ГЛОНАСС» для установки в аппаратуру спутниковой навигации. При этом большая часть компаний начала регистрироваться только во второй половине декабря – количество таких обращений увеличилось десятикратно по сравнению с их числом в ноябре. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

По словам управляющего директора по развитию продуктов мониторинга и интернета вещей АО «ГЛОНАСС» Дмитрия Рубцова, получив сим-карты более месяца назад, ряд отраслевых предприятий не спешат их идентифицировать и передавать данные во ФГИС Лесного комплекса.

«На сегодня более 80% от количества полученных сим-карт установлены, но не идентифицированы финально пользователями, что не обеспечивает необходимое завершение процедуры для передачи данных и финальную идентификацию во ФГИС Лесного комплекса. В декабре мы зафиксировали более чем десятикратный рост числа заявок на регистрацию от представителей лесопромышленного комплекса. Ежедневно получаем более 400 новых заявок. Мы рекомендуем не откладывать установку сим-карт и все регистрационные процедуры», – сказал Дмитрий Рубцов.

Для регистрации и подключения лесной техники к «ЭРА-ГЛОНАСС» достаточно пройти шесть простых шагов: купить у российских производителей и установить аппаратуру спутниковой навигации с учётом рекомендации выбирать оборудование с предустановленной сим-картой сети связи АО «ГЛОНАСС»; заключить с использованием электронного документооборота договор с АО «ГЛОНАСС» о передаче навигационных данных во ФГИС Лесного комплекса, идентификации аппаратуры и на услуги связи; в партнерской сети АО «ГЛОНАСС», представленной во всех регионах России, получить сим-карту, установить в аппаратуру и зарегистрировать на портале «Госуслуг»; оплатить услуги по договору; идентифицировать установленную аппаратуру самостоятельно по инструкции на сайте АО «ГЛОНАСС» или также обратиться к партнёрам компании-оператора «ЭРА-ГЛОНАСС»; идентифицировать лесную технику на портале ФГИС Лесного комплекса.

Требования законодательства по передаче данных о движении лесной техники во ФГИС Лесного комплекса вступают в силу с первого января 2025 г. Помимо мониторинга лесовозной, лесозаготовительной техники для контроля оборота древесины к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» будет подключена и лесопожарные транспортные средства. Это позволит в случае обнаружения возгораний в лесах оперативно направить технику, которая находится ближе всего к очагу пожара.

В течение 2024 г. Рослесхоз, Минпромторг России совместно АО «ГЛОНАСС» провели эксперимент по интеграции ФГИС Лесного комплекса с «ЭРА-ГЛОНАСС». Проект подтвердил эффективность и готовность использования действующей госинформсистемы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как убедить директоров промышленных предприятий в нужности цифровизации? Мнение «Росатома»

В России пишут специальное ПО для предотвращения ДТП с грузовиками

7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews 

Путин подписал закон об удаленных проверках бизнеса через мобильное приложение

Монопродукты для бизнес-коммуникаций уходят в прошлое. Будущее — за ИИ и комплексными решениями

В России кратно снизили налог на прибыль для предприятий, выпускающих оборудование для создания электронной компонентной базы

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы на новогодних каникулах: лучшие онлайн-кинотеатры 2025

Обзор роутера HUAWEI WiFi BE3: Wi-Fi 7 и родительский контроль

Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Российские операционные системы 2024