CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе Импортонезависимость Поддержка ИТ-отрасли
|

Раскрыт покупатель первого российского серийного литографа. Поставка до конца 2026 года

Первый серийный российский литограф, разработанный Зеленоградским нанотехнологическим центром, будет передан заказчику в декабре 2026 г. Им станет «Маппер», входящий в «Ростех». Стоимость базовой версии литографа с разрешением 350 нм может составить 392 млн руб., а с расширенным сервисным обслуживанием — 561 млн руб.

Поставка первого литографа

Как стало известно CNews, разработанный Зеленоградским нанотехнологическим центром (ЗНТЦ) литограф с разрешением 350 нм будет передан заказчикам в декабре 2026 г. Первым получателем станет производитель микроэлектроники «Маппер». Об этом CNews рассказали источники, близкие к компании и Минпромторгу.

Вторая серийная машина после «Маппера» поступит к компании «Отраслевые решения», входящей в группу «Элемент». Об этой поставке было известно еще в сентябре 2025 г.

Представители «ЗНТЦ» отказались от комментариев. Хотя о том, что есть два коммерческих контракта на литограф говорил руководитель производства изделий РЭА ЗНТЦ Дмитрий Калбазов на выставке ExpoElectronica-2026. В «Элементе» и «Маппере» не ответили на запросы CNews.

Чем известен «Маппер»

«Маппер» — это современная МЭМС-фабрика, расположенная в Технополисе «Москва». Компания специализируется на контрактном производстве чувствительных элементов на основе кремния по технологии микроэлектромеханических систем (МЭМС) на 100-мм пластинах.

rian_700.jpg

ГК «Элемент»
Первые серийные литографы поставят к концу года

Производственные мощности «Маппера» составляют 1500 кв м чистых помещений, более 30 единиц современного оборудования, около 70 специалистов и мощность до 5000 пластин в год. Компания была основана в 2012 г. как дочернее предприятие нидерландского холдинга Mapper Lithography. С апреля 2022 г. «Маппер» принадлежит АО «ОКБ «Астрон», которое входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех».

Совместно с «Астроном» «Маппер» участвует в масштабном проекте Минпромторга по серийному производству ИК-матриц для БПЛА и тепловизоров. Как ранее писал CNews, к 2028 году в России планируется наладить выпуск около 11,5 тыс. детекторов инфракрасного излучения ежегодно. На этот проект выделены суммы, исчисляемые миллиардами рублей — на каждый из шести цехов производственной цепочки от 4 млрд до 15 млрд руб.

О литографе

Оборудование «ЗНТЦ» предназначено для проекционного переноса изображения фотошаблона на полупроводниковую пластину при изготовлении сверхбольших интегральных схем с топологической нормой 350 нм. Эти нормы используются в силовой электронике, автоэлектронике и промышленных системах.

Литограф разработан совместно с белорусской компанией «Планар». Установка имеет рабочее поле 22×22 мм и способна обрабатывать пластины диаметром до 200 мм. Вместо традиционной ртутной лампы в ней применен твердотельный лазер, что обеспечивает большую мощность и энергоэффективность.

На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты
На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты цифровизация

Стоимость базовой версии литографа составляет 392 млн руб. без НДС. С учетом расширенного сервисного обслуживания и пятилетней дополнительной гарантии цена превышает полмиллиарда и достигает 561 млн руб. Для сравнения: аналогичное зарубежное оборудование стоит на 40–60% дороже. Производительность установки — до 63 пластин диаметром 150 мм или 43 пластин диаметром 200 мм в час. Срок изготовления и поставки — 18 месяцев с момента внесения 50% аванса.

В планах ЗНТЦ — создание следующего поколения оборудования с разрешением 130 нм. В августе 2026 г. уже был анонсирован опытный образец такой установки, разработанный совместно с «Планаром». Общая стоимость ОКР по этому проекту составляет 5,7 млрд руб. Серийные поставки 130-нм литографов планируются с 2027 г.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

«Дочка» «Ростелекома» стала включать в договоры с ИТ-компаниями 30% неустойки за применение ИИ

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему

Больше никакой Америки. Международный уголовный суд полностью отказывается от ИТ-сервисов из США

В России запущено серийное производство «летающих электромобилей» с каркасом из титана и карбона

Отсидевший за госизмену бывший сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ пожаловался на конфискацию имущества

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Российский рынок ITSM-систем 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Российские платформы виртуализации 2026
ОБЗОР Программно-аппаратные комплексы ПАК 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Рынок ИТ: итоги 2025
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Российские платформы ноукод-разработки. No-code 2026