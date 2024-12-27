Публичная кадастровая карта теперь доступна на цифровой платформе «Национальная система пространственных данных»

Один из важнейших сервисов Росреестра – Публичная кадастровая карта (ПКК) – перенесена на Единую цифровую платформу «Национальная система пространственных данных» (НСПД). На ПКК сохранился весь обязательный состав слоев и добавились новые возможности для пользователей. Об этом CNews сообщили представители Росреестра.

В 2024 г. Росреестр ввел в эксплуатацию вторую очередь Единой цифровой платформы НСПД, в рамках которой мы переносим в систему Публичную кадастровую карту, а также запускаем ряд новых сервисов. Возможности ПКК усовершенствованы и дополнены новыми функциями, в том числе со страницы ресурса пользователи теперь сразу смогут перейти к сервисам НСПД или запросить соответствующие сведения в виде выписки из ЕГРН, что стало очередным шагом ведомства в сторону клиентоцентричности.

Проекты «Земля для стройки» и «Земля для туризма», которые ранее располагались на Публичной кадастровой карте, теперь также перенесены в сервисную часть Единой цифровой платформы НСПД и трансформированы в полноценные сервисы для граждан и бизнеса. С их помощью можно подобрать земельные участки и территории для жилищного строительства или реализации туристических проектов.

Публичная кадастровая карта размещена на главной странице портала НСПД и доступна всем его пользователям без необходимости авторизации и без взимания платы.

Среди новых сервисов, реализованных на платформе, такие, как «Места для малого бизнеса», «Земля для фермера», «Визуализатор XML» (визуализация пространственных данных) и другие. С их помощью пользователи НСПД смогут найти места для размещения нестационарных торговых объектов или земельные участки для ведения сельского хозяйства, наложить на карту и посмотреть результаты кадастровых работ, полученные в электронном виде.

Данные изменения будут способствовать успешной реализации Федерального закона № 317-ФЗ от 08.08.2024 г., согласно которому с 1 января 2025 года Единая цифровая платформа НСПД будет использоваться при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Это позволит сократить сроки оказания таких услуг, снизить количество приостановлений и ошибок со стороны уполномоченных органов.

ФГИС «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» является флагманским проектом Росреестра. Она реализована полностью на отечественных импортозамещенных геоинформационных технологиях и призвана объединить актуальные и легитимные открытые пространственные данные, полученные из различных информационных систем и ресурсов органов публичной власти. Первая очередь НСПД введена в эксплуатацию в декабре 2023 г., а 23 декабря 2024 г. – введена вторая. Это позволило жителям всей страны, представителям бизнеса и органам власти получить доступ к открытым пространственным данным и пользоваться сервисами Единой цифровой платформы.

На сегодня общий охват регионов, присоединившихся к созданию системы, увеличился до 63. И сейчас в НСПД уже доступны пространственные данные 25 федеральных и 79 региональных информационных систем.

К 2030 г. Росреестр объединит на цифровой платформе НСПД все открытые пространственные данные страны.

Единая цифровая платформа «НСПД» реализуется в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных», утвержденной Правительством России в декабре 2021 г.

Добавим, что портал НСПД, как и официальный сайт Росреестра работает на российских сертификатах безопасности. Они не поддерживаются иностранным ПО, но необходимы, чтобы обеспечить защищённое соединение, обезопасить ваши данные и онлайн-транзакции.

Для бесперебойного доступа ко всем сайтам и сервисам рекомендуем использовать браузеры с поддержкой российских сертификатов (например, «Яндекс» или «Атом»), а также скачать с портала «Госуслуг» корневые сертификаты и установить их, как показано в инструкции для вашего устройства.