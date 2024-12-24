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Дмитрий Григоренко: Сервис обслуживания в МФЦ по биометрии доступен в трех регионах России

Жители Ленинградской, Липецкой и Челябинской областей теперь могут получать госуслуги в МФЦ без предъявления паспорта. Новый сервис реализован на базе Единой биометрической системы.

«С использованием биометрии в МФЦ граждане могут оформить более 100 услуг. Например, открыть бизнес, получить различные пособия, в том числе для многодетных семей, выписку из трудовой книжки, получить или заменить водительское удостоверение. В 2025 г. мы намерены масштабировать проект на другие регионы. Важно отметить, что использование биометрии является добровольным и служит дополнением к уже существующим способам обслуживания», – сказал заместитель председателя Правительства России – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

В пилотировании сервиса участвуют более 20 центров «Мои документы». Они расположены как в крупных, так и в малых населенных пунктах Ленинградской и Липецкой областей, а также в Челябинске.

«Важно, что передовые практики в сфере госуслуг затрагивают не только мегаполисы, но и небольшие города. Благодаря этому граждане получают равный доступ к качественному сервису, независимо от места жительства», – сказал Владислав Поволоцкий, генеральный директор Центра биометрических технологий, оператора Единой биометрической системы.

Чтобы получать услуги без паспорта, необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию в отделении банка. В дальнейшем при посещении МФЦ заявителю достаточно посмотреть в терминал, установленный на автоматизированном рабочем месте сотрудника. После подтверждения личности у оператора МФЦ сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Это позволит существенно повысить скорость обслуживания.

При этом каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением современных технологий.

Единая биометрическая система – цифровая платформа, на базе которой предоставляются различные государственные и коммерческие услуги. В их числе – бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи, получение eSIM и ряд других.

Каждый пользователь системы может свободно управлять своими данными. На портале «Госуслуг» можно проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на ее обработку.

Биометрические образцы (фотоизображения, записи голоса) хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.

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