ДИТ Москвы: половина активных пользователей мобильного приложения «Госуслуги Москвы» обращаются к нему каждую неделю

Более 2,4 млн жителей столицы регулярно пользуются мобильным приложением «Госуслуги Москвы». В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что почти 50% активной аудитории пользователей обращаются к нему каждую неделю и чаще, чтобы быть в курсе посещения уроков и успеваемости ребенка, оплачивать счета, передавать показания приборов учета, записываться к врачу, а также решать другие повседневные задачи. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Самое первое городское мобильное приложение “Госуслуги Москвы” уже более 12 лет позволяет жителям столицы в любое удобное время пользоваться городскими цифровыми услугами и сервисами. Приложением регулярно пользуются горожане не только среднего, но и старшего возраста: около 60% его активной аудитории находятся в возрастной категории от 35 до 50 лет, а 20% — старше 50 лет. Ориентируясь в первую очередь на мнение горожан, мы продолжаем совершенствовать возможности “Госуслуг Москвы”. Только за последние два года запущено около двадцати новых функций», — отметили представители столичного Департамента информационных технологий.

Чаще всего жители столицы пользуются мобильным приложением «Госуслуги Москвы», чтобы оплачивать счета, передавать показания приборов учета воды и электричества, просматривать и оплачивать единый платежный документ, записываться к врачу, быть в курсе посещения уроков и успеваемости ребенка, а также заказывать и оплачивать меню в школьной столовой. Также с помощью приложения можно записать питомца к ветеринарному врачу, уточнить статус готовности карты москвича, получить информацию об эвакуации автомобиля, пополнить карту «Тройка» и др. Кроме того, жители пользуются и сезонными сервисами, например узнают график отключения горячей воды.

Приложение «Госуслуги Москвы» продолжает развиваться с учетом поступающей от пользователей обратной связи. Так, за два последних года в сервисе «Запись к врачу» появился новый раздел «Назначения на лабораторные исследования». С его помощью жители могут просматривать текущие направления и записываться на прохождение лабораторных исследований. В сервисе «Внесение показаний» стало возможным не только передавать данные счетчиков воды и электроэнергии, но и просматривать в архиве показания за любой период. А в 2024 г. в приложении стало доступным использование Системы быстрых платежей (СБП) для оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги, кружки, детский сад и группу продленного дня, разрешения на резидентную парковку и многого другого. Кроме того, жители получили возможность не только пополнять карту «Тройка», но и приобретать проездные билеты на разные периоды и виды городского транспорта.

Оценить приложение «Госуслуги Москвы» и оставить свое мнение об удобстве его использования может любой горожанин. Для этого достаточно выбрать в меню пункт «Оценка приложения» и отметить на пятибалльной шкале во всплывающем окне нужное количество звездочек. Только с начала 2024 г. этой возможностью воспользовались более 500 тыс. раз, а средняя оценка составила 4,8 балла. Кроме того, есть возможность направить отзыв или предложение по улучшению работы. Каждый оставленный комментарий учитывается разработчиками при совершенствовании сервисов.