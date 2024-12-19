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В России сорвано строительство дизайн-центра: «Работы настолько медленные, что в срок их выполнить невозможно»

Строительство дизайн-центра автоэлектроники и компонентов интеллектуальных транспортных систем сорвано из-за годовой просрочки. Строительно-монтажные работы должны быть завершены в конце 2023 г. Но по состоянию на ноябрь 2024 г. они так и не были выполнены. От исполнителя потребовали обратно более 1 млрд руб.

Автоэлектроника затормозила

Как выяснил CNews, в России сорвано строительство дизайн-центра автоэлектроники и компонентов интеллектуальных транспортных систем, в том числе лабораторно-испытательной базы. Минпромторг разорвал контракты на эти работы, сумма которых превысила 2,2 млрд руб.

Всего было заключено три госконтракта с одним и тем же исполнителем ООО «РК сервис». Первый госконтракт на сумму 1,25 млрд руб. предполагал выполнение строительно-монтажных работ в Московской области на территории «НАМИ» (центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт). По второму госконтракту исполнитель также должен был провести строительно-монтажные работы, но в Москве для лабораторно-исследовательского корпуса за 771,16 млн руб. И третий контракт на сумму 206,55 млн руб. предполагал строительство дорог и инфраструктуры на территории «НАМИ» для дизайн-центра.

Все три госконтракта были разорваны в одностороннем порядке Минпромторгом 8 ноября 2024 г. из-за почти годовой просрочки по всем этапам и десятков других нарушений. Все контракты были заключены осенью 2022 г.

CNews направил вопросы о причинах и сроках переноса строительства в Минпромторг и «РКСЕРВИС» и ожидает ответа.

Вернуть миллиард в казну

Госконтракт на 1,2 млрд руб. предполагал пять этапов, последний из которых должен быть завершен 28 декабря 2023 г. По ним Минпромторг выплатил аванс в размере 800,3 млн руб. Согласно документу о расторжении, работы с первого по третий этап были выполнены, однако по состоянию на ноябрь 2024 г. этапы четыре и пять выполнены не были.

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FreePik
Строительство дизайн-центра автоэлектроники сорвано

Просрочка по четвертому этапу (по состоянию на 29 октября 2024 г.) составила 442 дня. Пени по просрочке достигли 87 млн руб. Просрочка по пятому этапу — 323 дня (по состоянию на 29 октября 2024 г.), пени составили 157,3 млн руб. Всего компания «РКСЕРВИС», которая взялась за выполнение работ, должна выплатить 244,3 млн руб. в качестве пени по просрочкам.

Помимо этого, исполнитель не предоставил договоры, заключенные с субподрядчиками, а также платежные поручения и документы о приемке. Из-за чего Минпромторг выставил еще 20 млн руб. в виде штрафов.

«Работы по этапам четыре и пять контракта выполняются подрядчиком настолько медленно, что окончание их к 14 августа 2023 года и к 11 декабря 2023 года стало невозможным», — следует из документа о расторжении.

На основании описанного выше, госзаказчик расторг контракт в одностороннем порядке. И потребовал вернуть аванс в размере 518 млн руб. и выплатить пени в размере 244,3 млн руб. и штраф 20 млн руб.

По второму и третьему госконтрактам ситуация схожая. Так, согласно госконтракту на сумму 206,5 млн руб., по состоянию на 29 ноября работы по первому и второму этапу не были выполнены. Просрочка по ним составила 497 и 323 дня соответственно. Пени по ним были выставлены в размере 23,2 млн руб. и 31,6 млн руб. (всего 54,8 млн руб.). «РКСЕРВИС» и по этому контракту не предоставила необходимые документы за что получила штрафы на 4,2 млн руб.

Минпромторг потребовал вернуть аванс в размере 141,9 млн руб., оплатить пени и штрафы.

И по третьему госконтракту на сумму 771,1 млн руб. заказчик потребовал вернуть аванс в размере 539,8 млн руб., оплатить пени 236,3 млн руб. и штрафы в размере 13,4 млн руб. за просрочки и прочие нарушения.

Всего «РКСЕРВИС» обязана выплатить 1,76 млрд руб.

Что должны были построить

Проект по строительству дизайн-центра автоэлектроники должен быть реализован в рамках обновления научно-производственной базы и испытательного полигона Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ».

Планировалось строительство дизайн-центра на основной площадке в Москве и динамической платформы на испытательном полигоне в Подмосковье. Проектом было предусмотрено размещение зарядной станции для электромобилей, а также строительство семи внутриплощадочных автодорог, двух колец внутри площадок и пяти съездов комплекса натурных испытаний автоэлектроники на территории испытательного центра.

«НАМИ» — центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. В нем реализован полный цикл разработки транспорта.«НАМИ», согласно официальному сайту, обладает компетенциями для создания научной базы, инжиниринга, разработки дизайна и стиля, производства, проведения цифровых, физических, стендовых и натурных испытаний, экспертизы и сертификации транспортных средств.

Кристина Холупова

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