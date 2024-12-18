В «Доброделе» появился новый сервис по вывозу стройотходов

Теперь жители Московской области могут оформить заявку на вывоз строительного мусора онлайн. Новый электронный сервис доступен для физических лиц в приложении Добродел. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В приложении «Добродел» собраны все необходимые для комфортной жизни цифровые сервисы, а новая функция значительно упрощает доступ к услугам легальных перевозчиков, что помогает заботиться о природе Подмосковья. Чтобы заказать вывоз строительных отходов, нужно сделать буквально несколько простых шагов на смартфоне. Более того, статус заявки можно отслеживать в реальном времени. Так жители могут сэкономить время и внести свой вклад в защиту окружающей среды», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис «Заявка на вывоз строительных отходов» доступен в разделе «Услуги» – «Все услуги» – «Дом и ЖКХ». Чтобы им воспользоваться, нужно обновить приложение «Добродел» до последней версии, выполнить авторизацию и заполнить онлайн-форму: указать контактные данные, адрес, режим въезда на территорию, вид и ориентировочный объем отходов, а также необходимость в грузчиках и желаемую дату вывоза. Кроме того, при необходимости можно оставить комментарий и добавить фото стройотходов для понимания объема.

Вывоз строительных отходов производится на платной основе. В течение одного рабочего дня после подачи заявки специалисты сервиса свяжутся с заявителем для подтверждения и согласования стоимости и сроков выполнения работ.

Электронный сервис на базе мобильного приложения «Добродел» в целях вывоза строительных отходов от жителей Подмосковья запущен Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области совместно с Министерством экологии и природопользования Московской области.