CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье упростили услугу по оформлению лицензий на алкоголь

На портале госуслуг Московской области обновили услугу выдачи лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С начала года подмосковные предприниматели воспользовались онлайн-услугой по оформлению лицензий на продажу алкоголя более 5 тыс. раз. Теперь сделать это стало проще благодаря оптимизации. Так, мы доработали сервис, который проверяет, попадает ли торговый объект в зону запрета продажи алкоголя: теперь пользователь получает информацию не только о действующих, но и о планируемых зонах ограничений. Также в онлайн-форме заявления увеличено количество полей, которые система заполняет автоматически», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции» доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» – «Лицензирование и разрешения». Воспользоваться ею могут только юридические лица. Чтобы оформить заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА юрлица, после этого внести сведения о заявителе и об организации, а затем приложить документы. Ответ поступит в личный кабинет в течение 15 рабочих дней.

Услуга платная, госпошлина за один год действия лицензии составляет 65 тыс. руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Полина Абаимова, Softline: Kubernetes выиграл в негласной гонке оркестраторов, поэтому мы развиваем данное направление

Сотовые операторы прекратят обслуживать абонентов, если у них арестованы счета

Гибридный ренессанс: как использовать растущий тренд на гибридную инфраструктуру

В России сорвано строительство дизайн-центра: «Работы настолько медленные, что в срок их выполнить невозможно»

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Российские операционные системы 2024