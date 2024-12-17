В Подмосковье упростили услугу по оформлению лицензий на алкоголь

На портале госуслуг Московской области обновили услугу выдачи лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С начала года подмосковные предприниматели воспользовались онлайн-услугой по оформлению лицензий на продажу алкоголя более 5 тыс. раз. Теперь сделать это стало проще благодаря оптимизации. Так, мы доработали сервис, который проверяет, попадает ли торговый объект в зону запрета продажи алкоголя: теперь пользователь получает информацию не только о действующих, но и о планируемых зонах ограничений. Также в онлайн-форме заявления увеличено количество полей, которые система заполняет автоматически», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции» доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» – «Лицензирование и разрешения». Воспользоваться ею могут только юридические лица. Чтобы оформить заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА юрлица, после этого внести сведения о заявителе и об организации, а затем приложить документы. Ответ поступит в личный кабинет в течение 15 рабочих дней.

Услуга платная, госпошлина за один год действия лицензии составляет 65 тыс. руб.