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Компания «НПО "ИТС"» заключила с ЦОДД контракт почти на 2 млрд рублей

Компания «НПО "ИТС"» и Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Республики Башкортостан заключили договор на аренду комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Общая стоимость работ оценивается в 1,8 млрд руб. Это один из самых крупных контрактов на предоставление такого вида услуг в регионах. Об этом CNews сообщили представители «НПО "ИТС"».

По новому контракту «НПО «ИТС» выполнит полный комплекс работ по требованию заказчика, включая монтаж и пусконаладку 56 единиц оборудования с последующей передачей в аренду на пять лет. Комплексы установят на самых загруженных перекрестках Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска и Октябрьского. Оборудование будет настроено на выявление фактов нарушения скоростного режима, проезда на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, правил пользования ремнями безопасности и телефоном во время движения. Устройства смогут распознавать типы транспортных средств и их госномера, в том числе госномера иностранных государств. «НПО "ИТС"» интегрирует комплексы фотовидеофиксации с СПО «Паутина» для проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также с единой цифровой платформой для онлайн-передачи информации о транспортных потоках – интенсивности движения, плотности, средней скорости, классификации транспортных средств — в Центры управления дорожным движением.

«У нас уже есть опыт работы в Республике. Так, например, за два последних года в Уфимской агломерации модернизировано 140 светофорных объектов, установлено 53 детектора интенсивности транспортного потока и 70 видеокамер для фиксации ДТП и ЧС. На центральных улицах столицы запущены режимы «Зеленая волна», «Зеленая улица» и режим адаптивного управления светофорами. С 2021 по 2023 гг. установлен 841 комплекс фотовидеофиксации. В партнерстве с ЦОДД мы повысим эффективность контроля за дорожным движением в регионе», — сказал генеральный директор «НПО "ИТС"» Вячеслав Смирнов.

«Мы уверены, что совместная работа с коллегами значительно уменьшит количество ДТП и повысит дисциплину среди водителей. Это важно, в первую очередь, для безопасности на дорогах», — сказал руководитель ЦОДД Республики Башкортостан Илья Крюков.

Мероприятия по установке комплексов фотовидеофиксации проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» для повышения эффективности контроля за ситуацией на автомагистралях и снижения аварийности.

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