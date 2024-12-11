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В Подмосковье ветеринарный контроль переходит в «цифру»

На портале госуслуг Московской области комплексный сервис для взаимодействия бизнеса с органами контроля дополнен новым видом федерального надзора – ветеринарным. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Еще одна бизнес-сфера получила возможность в электронном виде обмениваться документами с контролирующими органами и в онлайн-режиме записываться на консультации и профилактические визиты. Это удобно и легко: все функции доступны в личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья. В целом комплексный сервис охватывает 45 видов надзора и более 6 тыс. форм документов. С момента запуска в мае 2022 г. им воспользовались более 32 тыс. раз», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Комплексный сервис размещен на регпортале в разделе «Бизнесу» – «Контрольно-надзорная деятельность». Воспользоваться им можно бесплатно.

Все заявки с регионального портала направляются в Единую государственную информационную систему обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области и обрабатываются уполномоченными органами, среди которых 15 ведомств и 57 муниципальных образований Подмосковья.

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