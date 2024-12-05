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Услугу аттестации медработников Подмосковья дополнили сервисом предпроверки

На портале госуслуг Московской области обновили услугу аттестации медицинских и фармацевтических работников региона. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Медработники нашего региона могут в электронном виде подать заявление на присвоение квалификационной категории и получить результат. Это удобно и просто, поскольку весь процесс можно отслеживать онлайн в личном кабинете. С начала года услугой воспользовались более двух тыс. раз. Теперь мы обновили услугу и добавили сервис предпроверки ранее поданного заявления. Новшество позволит сократить количество отказов из-за дублирования заявлений», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Аттестация медицинских работников Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» – «Документы для отдельных случаев». Воспользоваться ею могут специалисты с профильным образованием, которые работают в системе здравоохранения Подмосковья. Претендовать можно на вторую, первую или высшую квалификационную категорию.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить подтверждающие документы. После этого нужно будет очно выполнить тестовые задания. Услуга предоставляется бесплатно. Решение поступит в личный кабинет.

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