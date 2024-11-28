Услугу для таксистов на портале госуслуг Подмосковья дополнили умными сервисами

На региональном портале обновили онлайн-услугу по оформлению разрешений на деятельность такси. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Выдача электронных разрешений на деятельность такси – одна из самых популярных онлайн-услуг для бизнеса в Подмосковье. Только с начала 2024 г. за ней обратились более 76 тысяч раз. Теперь к услуге подключили сразу несколько умных сервисов, которые упростят процесс заполнения заявления и позволят сократить количество отказов», – отметила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса» – «Лицензирование и разрешения». Подать заявление могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Услуга бесплатная.

В рамках оптимизации в онлайн-форму заявления добавлен сервис автозаполнения реестровых записей транспортных средств, сервис проверки уникальности ввода данных об автомобиле и сервис проверки наличия свидетельства о регистрации транспортного средства в реестре легковых такси.

Цифровое разрешение помогает оформлять чат-бот «Анна». Он консультирует о порядке получения услуги, документах и сроках рассмотрения заявления.