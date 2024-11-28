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Компания «НПО ИТС» поставила Волгограду новейшие видеодетекторы транспорта

Компания «НПО ИТС» представила Волгограду «умное» решение для управления автомобильным движением на загруженных перекрестках. В регионе установлены 149 видеодетекторов нового поколения «Паук». Проект реализован по заказу Администрации Волгограда в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом CNews сообщили представители «НПО ИТС».

Комплекс считает количество транспорта, определяет интенсивность и плотность движения, среднюю скорость на дороге и индивидуальную скорость автомобиля, распознает тип транспортного средства и полосу движения. Это необходимо для автоматизированного управления дорожным движением – изменения режима работы светофоров. Функционал видеодетектора в случае необходимости может быть донастроен, так как оборудование работает на базе нейросетевого программного обеспечения. Главные преимущества видеодетектора в том, что он совместим с любыми моделями видеокамер, может отслеживать движение транспорта на 10-полосной дороге, а погрешность детектирования даже при таком широком обзоре не превышает 5%. Комплекс может работать с использованием проводных (ethernet) и беспроводных (LTE) технологий, что расширяет возможности его применения. Видеодетектор устойчив к перепадам температур и способен бесперебойно функционировать во всех климатических поясах.

«Программно-аппаратный комплекс «Паук» полностью разработан специалистами нашей компании. По своему функционалу система может конкурировать как с иностранными образцами, что особенно важно в условиях санкций и курса на импортозамещение, так и с российскими продуктами. Программное обеспечение включено в реестр российского ПО Минцифры, а сам комплекс относится к доверенным программно-аппаратным комплексам и может использоваться на значимых объектах критической информационной инфраструктуры», — сказал генеральный директор «НПО ИТС» Вячеслав Смирнов.

Видеодетекторы установлены на 43 наиболее загруженных перекрестках Волгограда.

«Мы предоставляем комплексные решения, которые включают разработку программного обеспечения, сборку, монтаж и техническое облуживание оборудования на протяжении всего жизненного цикла. Это экономит временные и административные ресурсы заказчиков. Кроме того, все наши продукты внедряются в единую платформу управления транспортными средствами. Она также разработана специалистами «НПО ИТС». Платформа собирает и анализирует данные, которые получает от других технических решений, а затем предлагает сценарии реагирования на те или иные транспортные инциденты. Интеграция с ней видеодетектора «Паук» еще больше повысит эффективность контроля дорожного движения», — сказал Вячеслав Смирнов.

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