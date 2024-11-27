CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Софт Бизнес Кадры Телеком Контент Интернет E-commerce Веб-сервисы Интернет-ПО Интернет-доступ Хостинг и домены Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в банках ИТ в госсекторе Системное ПО Ритейл Интернет Техника ИТ в торговле
|

В России появилась новая схема мошенничества, при которой iPhone жертвы превращается в «кирпич»

Министерство внутренних дел (МВД) России предупредило россиян о мошенниках, которые массово взламывают iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений. Россиянам обещают вернуть на телефон приложение банка - для этого необходимо зайти в Apple ID злоумышленника и ввести личные данные. iPhone блокируется после таких манипуляций, а за разблокировку требуют огромную сумму денег.

Новая схема мошенничества

В интернете распространилась новая схема мошенничества, при которой айфоны массово взламываются под видом установки удаленных из App Store приложений, сообщили в МВД России.

По данным МВД, жертвам обещают вернуть на телефон приложение банка или TikTok, но для этого нужно зайти в Apple ID мошенника и ввести данные. После этого iPhone блокируется, а за его разблокировку просят деньги. Никогда не входите в чужой iCloud, предостерегли в ведомстве.

После начала специальной военной операции (СВО) России на Украине из российского App Store было удалено множество мобильных приложений. Часть из них - по требованию Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), как, например, приложение «Радио Свобода». Другая часть удаляется модераторами Apple: VPN-приложения, подкасты, различные мобильные приложения нарушающие авторские права.

onur-binay-okjjzntl004-unsplash_1.jpg

Unsplash - Onur Binay
Россиян предупреждают о новой схеме мошенничества

Аккаунты россиян от «Госуслуг» привлекают к себе внимание криминальных элементов. Взломанные учетные записи предлагают на продаже в даркнете, и число таких предложений растет тревожными темпами. Растущий интерес мошенников к ресурсу напрямую связан с расширением спектра услуг, предлагаемых через «Госуслуги». Взламывая или покупая аккаунты, мошенники получают доступ к огромному количеству информации о владельце аккаунта. В личном кабинете содержатся паспортные данные пользователя, индивидуальный лицевой счет (СНИЛС), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), обязательное медицинское страхование (ОМС) и добровольное медицинское страхование (ДМС), сведения об автомобиле и недвижимости, банковские карты и электронно-цифровая подпись, которая позволяет распоряжаться имуществом. Доступ к этим данным позволяет украсть деньги, провести различные операции и даже подарить недвижимость. Кроме того, данные из аккаунта на «Госуслугах» - просто подарок для тех, кто занимается социальной инженерией.

По данным Управления «К», входит в состав Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России, чаще всего мошенники взламывают или покупают аккаунты на «Госуслугах» для дальнейшей компрометации абонента и получения финансовой выгоды либо перепродают персональные данные для рекламных целей. Чаще всего в России мошенники оформляют на человека микрозаймы, ведь получив доступ к личным данным пользователя, им не составляет труда быстро создать профиль в онлайн-сервисах микрофинансовых организаций (МФО).

Другие разводы

Неделю назад россиян предупредили о другой схеме мошенничества, связанной с порталом «Госуслуги», об этом сообщило в Telegram-канале МВД.

В ведомстве предупредили, что злоумышленники присылают электронное письмо или SMS-сообщения, в котором говориться о попытке входа в аккаунт на портале «Госуслуги». В этом же сообщении человека просят позвонить по указанному номеру телефона.

Во время телефонного разговора мошенники представляются службой поддержки «Госуслуг». В МВД России подчеркнули, что после того, как пользователь выполняет все рекомендации злоумышленников, он теряет доступ к своему аккаунту на «Госуслугах». После этого на жертву оформляют миллионные кредиты, поэтому будьте бдительны и предупредите родных и близких, предостерегли в ведомстве.

Порядок действий после взлома аккаунта на «Госуслугах»

Россиян призвали обращаться в МВД России, если злоумышленники получили доступ к их аккаунтам на портале «Госуслуги». В первую очередь необходимо получить доступ к взломанному аккаунту. Авторизоваться в своей учетной записи можно с помощью сайта или приложения банка, ведь в этом случае банк отправит пользователю пароль для входа в аккаунт. Можно получить доступ к аккаунту и в многофункциональном центре (МФЦ), а для этого с собой необходимо взять паспорт и страховой номер СНИЛС.

По информации МВД, после этого пользователю необходимо завершить сеансы посещения аккаунта на тех устройствах, с которых он не заходил на «Госуслуги». Как отмечают в ведомстве, россиянам необходимо проверить поданные заявления в «Госуслугах», ведь это поможет выявить, какие действия хотели совершить мошенники от имени правообладателя аккаунта. Необходимо проверить, совершали ли мошенники запросы на выдачу займов. В МВД посоветовали зарегистрироваться на сайтах финансовых организаций и запросить кредитную историю. Рекомендуется направить запрос через две недели после взлома аккаунта, ведь иногда базы данных (БД) обновляются с задержкой.

В случае, если у пользователя есть данные, свидетельствующие о совершении мошенничества, то ему необходимо подать заявление в полицию. В МВД России отметили, что для его оформления понадобятся копия заявления из МФЦ о восстановлении аккаунта, снимки экрана (скриншоты) с сообщениями и другие доказательства взлома аккаунта на «Госуслугах».

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Российский бизнес заявил о неготовности к расчетам в цифровом рубле. Торговля просит два года отсрочки

ФСБ проверит искусственные интеллекты на благонадежность

Объявлены лауреаты CNews Awards 2024

Конференции

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024

Современный цифровой офис
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Российские операционные системы 2024