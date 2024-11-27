В России появилась новая схема мошенничества, при которой iPhone жертвы превращается в «кирпич»

Министерство внутренних дел (МВД) России предупредило россиян о мошенниках, которые массово взламывают iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений. Россиянам обещают вернуть на телефон приложение банка - для этого необходимо зайти в Apple ID злоумышленника и ввести личные данные. iPhone блокируется после таких манипуляций, а за разблокировку требуют огромную сумму денег.

Новая схема мошенничества

В интернете распространилась новая схема мошенничества, при которой айфоны массово взламываются под видом установки удаленных из App Store приложений, сообщили в МВД России.

По данным МВД, жертвам обещают вернуть на телефон приложение банка или TikTok, но для этого нужно зайти в Apple ID мошенника и ввести данные. После этого iPhone блокируется, а за его разблокировку просят деньги. Никогда не входите в чужой iCloud, предостерегли в ведомстве.

После начала специальной военной операции (СВО) России на Украине из российского App Store было удалено множество мобильных приложений. Часть из них - по требованию Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), как, например, приложение «Радио Свобода». Другая часть удаляется модераторами Apple: VPN-приложения, подкасты, различные мобильные приложения нарушающие авторские права.

Аккаунты россиян от «Госуслуг» привлекают к себе внимание криминальных элементов. Взломанные учетные записи предлагают на продаже в даркнете, и число таких предложений растет тревожными темпами. Растущий интерес мошенников к ресурсу напрямую связан с расширением спектра услуг, предлагаемых через «Госуслуги». Взламывая или покупая аккаунты, мошенники получают доступ к огромному количеству информации о владельце аккаунта. В личном кабинете содержатся паспортные данные пользователя, индивидуальный лицевой счет (СНИЛС), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), обязательное медицинское страхование (ОМС) и добровольное медицинское страхование (ДМС), сведения об автомобиле и недвижимости, банковские карты и электронно-цифровая подпись, которая позволяет распоряжаться имуществом. Доступ к этим данным позволяет украсть деньги, провести различные операции и даже подарить недвижимость. Кроме того, данные из аккаунта на «Госуслугах» - просто подарок для тех, кто занимается социальной инженерией.

По данным Управления «К», входит в состав Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России, чаще всего мошенники взламывают или покупают аккаунты на «Госуслугах» для дальнейшей компрометации абонента и получения финансовой выгоды либо перепродают персональные данные для рекламных целей. Чаще всего в России мошенники оформляют на человека микрозаймы, ведь получив доступ к личным данным пользователя, им не составляет труда быстро создать профиль в онлайн-сервисах микрофинансовых организаций (МФО).

Другие разводы

Неделю назад россиян предупредили о другой схеме мошенничества, связанной с порталом «Госуслуги», об этом сообщило в Telegram-канале МВД.

В ведомстве предупредили, что злоумышленники присылают электронное письмо или SMS-сообщения, в котором говориться о попытке входа в аккаунт на портале «Госуслуги». В этом же сообщении человека просят позвонить по указанному номеру телефона.

Во время телефонного разговора мошенники представляются службой поддержки «Госуслуг». В МВД России подчеркнули, что после того, как пользователь выполняет все рекомендации злоумышленников, он теряет доступ к своему аккаунту на «Госуслугах». После этого на жертву оформляют миллионные кредиты, поэтому будьте бдительны и предупредите родных и близких, предостерегли в ведомстве.

Порядок действий после взлома аккаунта на «Госуслугах»

Россиян призвали обращаться в МВД России, если злоумышленники получили доступ к их аккаунтам на портале «Госуслуги». В первую очередь необходимо получить доступ к взломанному аккаунту. Авторизоваться в своей учетной записи можно с помощью сайта или приложения банка, ведь в этом случае банк отправит пользователю пароль для входа в аккаунт. Можно получить доступ к аккаунту и в многофункциональном центре (МФЦ), а для этого с собой необходимо взять паспорт и страховой номер СНИЛС.

По информации МВД, после этого пользователю необходимо завершить сеансы посещения аккаунта на тех устройствах, с которых он не заходил на «Госуслуги». Как отмечают в ведомстве, россиянам необходимо проверить поданные заявления в «Госуслугах», ведь это поможет выявить, какие действия хотели совершить мошенники от имени правообладателя аккаунта. Необходимо проверить, совершали ли мошенники запросы на выдачу займов. В МВД посоветовали зарегистрироваться на сайтах финансовых организаций и запросить кредитную историю. Рекомендуется направить запрос через две недели после взлома аккаунта, ведь иногда базы данных (БД) обновляются с задержкой.

В случае, если у пользователя есть данные, свидетельствующие о совершении мошенничества, то ему необходимо подать заявление в полицию. В МВД России отметили, что для его оформления понадобятся копия заявления из МФЦ о восстановлении аккаунта, снимки экрана (скриншоты) с сообщениями и другие доказательства взлома аккаунта на «Госуслугах».