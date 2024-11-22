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Поездки на общественном транспорте станут комфортнее и безопаснее в Рязанской области благодаря системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

С сегодняшнего дня Рязанская область подключится к эксперименту по внедрению цифровых платформ для повышения безопасности и эффективности работы транспорта — Федеральной навигационно-информационной системы и Системы контроля пассажирских перевозок. Проекты создаются на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» и позволят региону получить самые современные инструменты для онлайн-мониторинга и управления транспортном комплексом. Соответствующее соглашение заключили заместитель Председателя Правительства Рязанской области – министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Федеральная навигационно-информационная система, разрабатываемая АО «ГЛОНАСС» с Минтрансом России, улучшит качество и достоверность информации для пассажиров Рязанской области о маршрутах и графике движения общественного транспорта в онлайн-режиме на городском и межмуниципальном уровнях. Уже сейчас на самых оживлённых остановках общественного транспорта Рязанской области для удобства пассажиров работает более 110 цифровых табло. Благодаря данным из системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на этих табло отображается точное время прибытия общественного транспорта.

«C 2014 г. создана и успешно функционирует региональная навигационно-информационная система Рязанской области, к которой подключено более 3,5 тыс. транспортных средств пассажирского транспорта, дорожной техники, скорой медицинской помощи, коммунальной техники, пожарных машин и другой техники. Посредством региональной навигационно-информационной системы Рязанской области осуществляется мониторинг пассажирских перевозок, выполнение рейсов в межмуниципальном сообщении составляет свыше 99 %. Благодаря сотрудничеству с АО «ГЛОНАСС» наш регион выйдет на новый уровень оказания транспортных услуг», – сказал Павел Супрун.

«Рязанская область знаковый для нас регион. В своё время именно здесь систему «ЭРА-ГЛОНАСС» впервые показали президенту России Владимиру Путину. Сегодня весь пассажирский транспорт Рязанской области подключен к платформе мониторинга на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». Благодаря использованию данных госинформсистемы все большее число пассажиров могут точнее спланировать свой маршрут, увидеть точное время прибытия транспорта в популярных онлайн-сервисах, мобильных приложениях. Следующим шагом станет интеграция региона в Федеральную навигационно-информационную систему — государственную цифровую платформу мониторинга любых видов транспорта», — сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

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