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Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря

3 декабря 2024 г. CNews проведет конференцию «Современные контакт-центры 2024».

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

С докладами выступят:

Павел Евтюнин, директор, Муниципальное казенное учреждение «Волгоградский инженерный центр»;
Дмитрий Шаруев, управляющий директор – руководитель Центра клиентского сервиса и дистанционных продаж, «Согаз»;
Вероника Кочетова, начальник отдела сопровождения урегулирования убытков, Ингосстрах;
Владимир Шаршаков, руководитель группы прямых продаж управления телемаркетинга, СК «Согласие»;
Андрей Голомысов, руководитель контакт-центра, ГК «Самолет»;
Юрий Оносовский, руководитель клиентского сервиса и контакт-центра, «Здравсити»;
Наталья Лошкарева, директор по управлению проектами клиентского сервиса, DPD в России;
Елена Куличенко, начальник отдела «Контактный центр», «Алроса Бизнес-сервис»;
Михаил Чернышов, руководитель управления клиентской поддержки, Sokolov;
Владислав Вирясов, директор, «Авантелеком»;
Михаил Гордеев, руководитель направления, МТС Exolve;
Дмитрий Макаренко, директор по развитию, 3iTech.

Основные вопросы к обсуждению:

Рынок контакт-центров

  • Каким был 2024 г. для рынка контакт-центров?
  • Перешли ли российские контакт-центры на российские решения?
  • Что заставляет заказчиков использовать иностранные продукты?
  • Как привлечь и удержать операторов?
  • Какие задачи можно передать ИИ?
  • Особенности контакт-центра для государственных организаций.
  • Контакт-центр крупной компании.
  • Аутсорсинговый контакт-центр.

Технологии для контакт-центров

Проекты и кейсы

  • Может ли контакт-центр генерировать прибыль?
  • Как оценить эффективность использования ИИ?
  • Готовы ли клиенты общаться с ботами?
  • Оценка удовлетворенности клиентов работой контакт-центра.
  • GPT в контакт-центрах.
  • Как привлечь и удержать операторов?

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

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