«Обит» содействует переходу Ленинградской области на отечественную операционную систему от «Ред Софт»

Оператор ИТ-решений «Обит» принимает участие в проекте по переводу объектов Ленинградской области на российское программное обеспечение. Проект в общей сложности будет охватывать миграцию сотен серверов и более тысячи рабочих мест на операционную систему «Ред ОС» и направлен на выполнение положений Указа Президента России № 166, согласно которому с первого января 2025 г. запрещается использовать иностранное ПО на значимых объектах КИИ. Об этом CNews сообщили представители «Обит».

Первым этапом проекта стало пилотное тестирование, реализованное в правительстве Ленинградской области. При выборе решения техническая команда «Обит» провела комплексный анализ основных крупных операционных систем, представленных на рынке, проведя сравнение возможностей по количеству и качеству совместимости с другими программными продуктами, входящими в реестр отечественного ПО, частоте обновлений и поддержке, гибкости системы и ее адаптируемости под различные нужды организаций, уровню защищенности, удобства с точки зрения пользователя. «Ред ОС» была выбрана как наиболее подходящее решение, отвечающее всем критериям и требованиям, предъявляемым к инфраструктуре в государственных структурах. Поставку программного обеспечения обеспечил Ред Софт.

По итогам тестирования в условиях реальной эксплуатации пилотный проект получил высокую оценку заказчика. В результате деятельность по импортозамещению планируется к масштабированию на ключевые структуры Ленинградской области.

«Переход Ленинградской области на отечественные программные продукты является важным шагом к обеспечению технологической независимости региона. Хочу отметить высокий профессионализм команды заказчика, серьезный и требовательный подход к реальному импортозамещению. Мы с «Ред Софт» стремились применить весь накопленный опыт в этой сфере, чтобы обеспечить бесшовную интеграцию и надежную работу внедренного решения. Уверен, что наши общие усилия приведут к успешной реализации итогового проекта», — сказал Андрей Гук, генеральный директор «Обит».

«Мы гордимся тем, что стали частью такого значимого проекта. Перевод Ленинградской области на отечественное ПО — это не просто замена иностранных программных продуктов, но и создание устойчивой и независимой ИТ-инфраструктуры в регионе. Наша совместная работа с отечественным оператором ИТ-решений компанией «Обит» позволила внести свой вклад в цифровую трансформацию Ленинградской области. Операционная система «Ред ОС», которая составляет основу проекта по импортозамещению, продемонстрировала себя как надежное и эффективное решение, полностью соответствующее требованиям госструктур», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».