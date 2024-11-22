«ЭРА-ГЛОНАСС» повысит эффективность управления общественным транспортом Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург присоединится к эксперименту по внедрению цифровой платформы для повышения безопасности и эффективности работы транспорта - Федеральной навигационно-информационной системы и Системы контроля пассажирских перевозок. Проекты создаются на основе системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и позволят региону получить инструменты для онлайн-мониторинга и управления транспортном комплексом. Соответствующее соглашение подписали председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Федеральная навигационно-информационная система, разрабатываемая АО «ГЛОНАСС» с Минтрансом России, улучшит качество и достоверность информации для пассажиров Санкт-Петербурга в онлайн-режиме о маршрутах и графике движения общественного транспорта на региональном, городском и межмуниципальном уровнях. Система контроля пассажирских перевозок повысит прозрачность работы межрегиональных перевозчиков и соблюдения транспортным компаниями требований по безопасности и комфорту пассажиров.

«Санкт-Петербург исторически является лидером среди российских регионов по применению на транспорте навигационных технологий. Мы стремимся использовать самые современные инструменты для онлайн мониторинга и управления транспортном комплексом. Заключение данного соглашения открывает новые возможности для нас, связанные с интеграцией нашей региональной информационной системы с федеральными системами в области навигационной деятельности. Также будем вести и обмен опытом в развитии этих систем», - сказал Валентин Енокаев.

По словам Алексея Райкевича, использование новых решений АО «ГЛОНАСС» повысит цифровизацию транспортного комплекса города в интересах его жителей и предприятий, сделав поездки на общественном транспорте комфортнее и более предсказуемыми.

«Транспортный комплекс Санкт-Петербурга активно использует данные от «ЭРА-ГЛОНАСС». Так в прошлом году мы в Санкт-Петербурге испытали применение госинформсистемы для мониторинга местоположения маломерных судов и передачи экстренных вызовов. Данные от «ЭРА-ГЛОНАСС» помогают все большему числу пассажиров планировать свой маршрут, видеть точное время прибытия транспорта в популярных онлайн-сервисах, мобильных приложениях. Следующим шагом станет интеграция города в Федеральную навигационно-информационную систему - государственную цифровую платформу мониторинга любых видов транспорта. Такое решение позволит повысить эффективность работы общественного транспорта. Участие Санкт-Петербурга во внедрении Системы контроля пассажирских перевозок станет вкладом в повышение безопасности межрегиональных пассажирских перевозок во всем Северо-Западном федеральном округе», - сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС».