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Цифровизация ИТ в госсекторе
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«Контур» запускает ЭДО между бизнесом и госорганами

Команда «Контур.Диадока» представила новую возможность сервиса — обмен документами с государственными органами. Пользователи в ближайшее время смогут подключить ее в тестовом режиме. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Опция позволит отправлять документы в государственные органы, а также получать ответы и письма от них в формате PDF. Платформа ГосЭДО объединяет более 10 тыс. участников документооборота, в том числе федеральные, региональные и муниципальные органы власти.

Иван Вятчинов, менеджер проектов в «Контур.Диадоке»: «Контур.Диадок — один из крупнейших сервисов электронного документооборота в России с более 400 тыс. активных организаций — которые регулярно обмениваются документами. Электронный документооборот в Диадоке составляют не только УПД и счета фактуры, более 40% документов — неформализованные, в том числе различные письма.Пользователи уже освоили инструменты по обмену документами с контрагентами, потому следующий логичный шаг — расширить функциональность и дать возможность вести документооборот с представителями госорганов. Мы рассчитываем, что интеграция с ГосЭДО значительно облегчит взаимодействие с государством как для крупного бизнеса с большим документооборотом, так и для представителей МСП, которые часто не имеют возможности для интеграции личных кабинетов госорганов в свои системы».

Ожидается, что в ближайшее время должны произойти законодательные изменения, которые позволят подключить к платформе ГосЭДО операторов электронного документооборота. Сразу же после этого оператор «СКБ Контур» предоставит возможность отправки документов в госорганы через «Диадок».

Глава Минцифры России Максут Шадаев поддержал идею интеграции межведомственного документооборота и сервисов операторов ЭДО. Тогда же министр сообщил о возможном запрете обращений организаций в госорганы не в электронном виде.

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