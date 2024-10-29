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Более 35 тыс. запросов в архив подано в Подмосковье онлайн

С начала 2024 г. услугой «Выдача архивных справок госархивом Московской области» воспользовались более 35 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Чтобы получить сведения из архива Московской области, достаточно оформить онлайн-заявление на региональном портале. Копия архивного документа, подписанная электронной подписью, будет направлена в личный кабинет пользователя. В рамках услуги можно узнать о недвижимости, трудовом стаже, заработной плате, об истории дома или улицы и многом другом. Ежемесячно через региональный портал от заявителей поступает более 3 тысяч заявок в архив», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем государственным архивом Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» – «Справки». Чтобы оформить заявление, нужно выбрать цель обращения, подходящий случай, указать категорию заявителя, а после этого заполнить заявку. Подача заявлений открыта для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Сроки предоставления услуги и ее стоимость зависят от выбранной цели обращения. Например, получить архивную информацию о стаже работы или размере заработной платы можно бесплатно в течение 15 рабочих дней, а сведения об имуществе предоставят на платной основе в течение 25 рабочих дней.

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